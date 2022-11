Muskův Neuralink zveřejnil záhadnou upoutávku na svou nadcházející akci

Neuralink nedávno zveřejnil záhadnou upoutávku a pozvánku na nadcházející akci „Show and Tell“, která proběhne poslední den v tomto měsíci, tedy ve středu 30. listopadu.

Jde o 14 sekund dlouhé video, v němž můžete vidět pouze slova “please join us for show and tell”. Žádné další podrobnosti společnost neuvedla.

Řada uživatelů sociálních sítí tak nyní spekuluje o tom, zda tento text ve videu náhodou nebyl napsán právě již pomocí fungujícího zařízení pro propojení lidského mozku a počítače.

I když se to na první pohled může zdát nepravděpodobné, Tesla něco podobného udělala loni v září, když lákala veřejnost na svůj AI Day 2022. V tomto případě použila záběry na ruce humanoidního robota Optima, které vytvářely srdce.

Připomeňme, že v dubnu Elon Musk odhalil, že Neuralink by mohl začít provádět první pokusy na lidech ještě do konce letošního roku.

Od té doby však o pokrocích dotyčného startupu mlčí – pouze v srpnu oznámil výše zmíněný event „Show and Tell“. Ten se původně měl konat v říjnu, ale později došlo ke změně.