Mutantní bakteriální enzym rozkládá PET lahve během několika hodin

Vědci pracující pro společnost Carbios vyvinuli mutantní bakteriální enzym, který dokáže rychle rozložit PET lahve a umožnit jejich recyklaci. Upozornil na to The Guardian.

Konvenční recyklovaný plast, který prochází „termomechanickým“ procesem, není dostatečně kvalitní a většinou se proto používá například k výrobě oděvů či koberců. V důsledku působení dotyčného enzymu však vznikají takové chemické složky, z nichž by se později daly udělat zcela nové lahve.

Tato konkrétní „PET hydroláza“ dokáže rozložit 90 procent PET polymerů během pouhých deseti hodin. Zajímavé je, že výchozí enzym byl prý objeven již v roce 2012 a to v hromadě kompostovaných listů. Později se na něj však zapomnělo.

Nejen rychlý, ale i levný

„Tento vysoce účinný, optimalizovaný enzym překonává všechny dosud hlášené PET hydrolázy,“ stojí mj. v abstraktu článku, který byl včera publikován v prestižním žurnálu Nature.

Samostatnou zmínku si zaslouží také skutečnost, že jeho produkce byla mimořádně nákladově efektivní. Výroba nového plastu z ropy by podle badatelů stála 25krát více. „Je to skutečný průlom,“ konstatoval profesor Saleh Jabarin z The University of Toledo.

Pokud vše půjde dobře, tým prověří „průmyslový a komerční potenciál“ svého výtvoru již příští rok ve Francii.