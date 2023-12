Může to vůbec na silnice? Experti se dohadují o bezpečnost Cybertrucku

Elon Musk sice přesvědčeně tvrdí, že Cybertruck je bezpečnější než jiné vozy téhož typu, nicméně mnozí odborníci jsou odlišného názoru. K rozpoutání diskuse na toto téma výrazně přispělo i zveřejnění videa z tzv. crash testů.

Hlavním problémem se zdá být zjevný nedostatek deformačních zón. Tvrdá nerezová ocel se opravdu jen tak snadno nezmačká, takže řidič (případně další cestující) bude při případném nárazu méně chráněn před jeho silou.

Ze stejného důvodu pak Cybertruck může napáchat značné škody na ostatních automobilech. V podstatě lze říct, že se při kolizi bude chovat jako perlík na kolech.

„Pokud se srazíte s jiným vozidlem, které deformační zónu má, a vaše auto je výrazně tužší, tak vaše odolá, ale to jejich doslova rozdrtíte,“ konstatoval bývalý šéf National Highway Traffic Safety Administration David Friedman.

Specialista na automobilovou bezpečnost Samer Hamdart z George Washington University nicméně upozorňuje na to, že Cybertruck by teoreticky mohl disponovat dosud neviděnými prvky, které tento nedostatek alespoň do určité míry kompenzují.

„Může tu existovat nějaká možnost mechanismu tlumení nárazů, který skutečnost, že máte omezenou deformační zónu, omezí,“ uvedl. To je však zatím jen spekulace.