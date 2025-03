K uzemnění stíhaček není třeba kill-switch. Američtí výrobci bojových letadel čelí ohromnému reputačnímu problému

Od počátku ruské invaze v roce 2022 žádala Ukrajina spojence o bojové letouny, které potřebovala mimo jiné k obraně proti ruským dronům a raketám. Prakticky po celou tu dobu jsme byli svědky velmi opatrného přístupu USA. Sice disponují ohromnou zásobou letadel různých typů a tisíce z nich pomalu rezivějí ve skladech, na Ukrajinu ale žádné nedodaly a zpočátku bránily i tomu, aby tak učinili ostatní.

Američané nakonec ustoupili a do zkoušené země se dostaly alespoň vysloužilé stroje ze západní Evropy; byť zatím jen v symbolickém počtu. Do služby nastoupilo několik General Dynamics F-16 Fighting Falcon a nedávno i francouzské Dassault Mirage 2000.

USA: Omezíme vám systém pro elektornický boj

S nástupem Trumpovy administrativy letos v lednu se nicméně situace rychle vyhrotila a USA přešly od zdržování či komplikování dodávek k nátlaku, který mimo jiné zahrnuje i skromnou flotilu strojů F-16. Američané se rozhodli bránit jejich smysluplnému používání a využili k tomu systém pro elektronický boj AN/ALQ-131.



AN/ALQ-131 je soubor technologií elektronické obrany, které mají zajistit úspěšné dokončení mise počínaje detekcí nepřátelských systémů a konče opatřením proti rušení signálu

Vyrábí jej Northrop Grumman a pro letouny F-16 je to kriticky významný prvek obrany proti elektronickým zařízením protivníka. Díky systému AN/ALQ-131, který spolupracuje s dalšími subsystémy letounu, mohou stíhací stroje operovat ve vysoce rizikovém prostředí, v němž jsou aktivní různé typy ruských radarů a protivzdušné obrany.

Stačí pozastavit aktualizace softwaru

Systém AN/ALQ-131 podle všeho nelze na dálku „vypnout,“ jak se objevilo v některých médiích. Spojené státy nicméně pozastavily průběžné aktualizace jeho softwaru a současně se postaraly o to, aby to všichni věděli. Rusové pochopitelně na nic nečekají a urychleně vylepšují své protiletecké prostředky, aby překonaly současné naprogramování systému AN/ALQ-131. Důsledkem je, že ukrajinské stroje F-16 nemohou létat v blízkosti fronty.

Je obtížné spekulovat, jak reálný je vliv tohoto nátlaku na Ukrajinu. Letouny F-16 se sice ihned osvědčily a pomáhají zachraňovat životy vojáků a civilistů, ale ukrajinské letectvo jich má k dispozici doopravdy jen velmi málo. Není vyloučeno, že americký nátlak prostřednictvím stíhacích letadel nejvíce postihne samotné USA.

Až doposud byl o americká bojová letadla ve světě značný zájem. Teď ale nesmírně utrpěla jejich pověst, především pokud jde o spolehlivost. Vzhledem k nevypočitatelnému chování najednou není jisté, zda budou americké zbraně přes svoji výkonost použitelné.

Reputační problém pro nákupy F-35

V mediích se ihned objevily četné spekulace o tom, že by prezident Trump mohl na dálku vypnout elektroniku stíhacího letounu Lockheed Martin F-35 Lightning II, který představuje významný vývozní artikl amerického zbrojního průmyslu. Ze špičkového bojového stroje by se rázem stala hromada velmi drahého šrotu. Něco takového by vážně ohrozilo bojeschopnost zemí, které si letouny F-35 pořídily nebo o tom uvažují.



Bojový letoun F-35A Lightning II

Jak se dalo čekat, vzápětí došlo na řadu prohlášení, včetně výrobce Lockheed Martin a několika vlád, v nichž odmítají, že by letouny F-35 byly vybaveny vypínacím „kill switch“ mechanismem. Současně si lze představit, že by něco takového bylo přinejmenším teoreticky technicky možné, dnešní letadla neustále přijímají nějaké signály. Mohlo by to být i praktické, například pokud by se F-35tky zmocnili teroristé.

Nejmodernější letadla uzemníte i bez kill-switch

Joseph Trevithick a Tyler Rogoway na platformě TWZ ale upozorňují, že letouny F-35 žádný takový konkrétní mechanismus mít nemusí, a přesto by je Spojené státy mohly velmi brzy vyřadit z provozu. Úplně by totiž stačilo, kdyby Američané letouny F-35 v zahraničí odřízly od údržby, dodavatelských řetězců a počítačových sítí. Hrozivé bojové letouny velmi komplikované konstrukce by až překvapivě rychle přestaly být účinnou zbraní.

Donedávna by si jen málokdo pomyslel, že je něco takového vůbec možné. Situace se ale dramaticky změnila. Řadu zemí, včetně České republiky, která projevila zájem o 24 letadel tohoto typu, čeká těžké rozhodování o tom, nakolik ještě mohou Spojeným státům věřit. Je to tím bolestnější, že prosadit pořízení amerických strojů mnohdy nebylo snadné.

Posledním hojně medializovaným případem je Portugalsko, které zvažuje, že namísto F-35 nakonec nakoupí evropské stroje.