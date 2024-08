Muži proti ženám? Co se vlastně odehrává na olympiádě 2024 v Paříži v boxerském turnaji žen

Olympijská kauza se netýkala ani homosexuálů, ani transgenderů, ale pouze a výhradně intersexů. A to jen určitého typu intesexů.

„Hlas lidu, hlas boží,“ říkává se. A asi ne každý tuší, že jde o překroucenou citaci výroku s přesně opačným významem. Alcuin z Yorku (735-804) v listu Karlu Velikému (747?-814) napsal: „A nemělo by být nasloucháno těm lidem, kteří stále říkají, že hlas lidu je hlasem Božím, protože volání davu má vždy velmi blízko k šílenství.“

Takže závěrem: Přítomnost pohlavních chromozomů XY z člověka muže většinou udělá, ale vždycky tomu tak není. Můžeme se potkat s ženami XY a s muži XX. Není to nic proti přírodě. U některých hlodavců mají obě pohlaví chromozomy XX , postrádají nejen chromozom Y, ale také gen SRY. A žijí si celkem spokojeně. Hlavně aby se to o nich nedozvěděli bojovníci za mravní čistotu světa. To by jim pak asi hrozilo vyhubení.

Nabízí se otázka, zda by tedy k „usvědčení z mužství“ stačilo prokázat funkční gen SRY. Odpověď zní: Nikoli! Vysvětlení je prosté. Gen SRY stojí na začátku signální kaskády. Každý další gen v této kaskádě může být porušen a pak signál pro vývoj mužského pohlaví nevzniká.

Hlavní výhrady vůči dvěma účastnicím boxerského turnaje žen na olympiádě v Paříži lze shrnout do následujících bodů:

Pohlaví a testosteron

Také tvrzení, že kdo má hodně testosteronu, ten je muž, a měl by být z ženských sportovních klání bezpodmínečně vyloučen, je zhůvěřilost nehodná 21. století. Ale pěstuje se nejen mezi laiky, ale bohužel s ní argumentují i někteří odborníci.

Stanovení hormonálních hladin není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, protože jednorázový odběr krve a následná analýza mohou přinést zavádějící údaje. Podobně jako jiné hormony je také testosteron uvolňován z varlat v tzv. pulsech.

To znamená, že se do krve dostává nárazově větší množství hormonu, jeho koncentrace rychle stoupá a následně postupně klesá, jak se hormon rozkládá, váže nebo je vylučován. V žíle vedoucí z varlat tak hladiny hormonu testosteronu kolísají od 1 do více než 1500 ng/ml.

Pokud někdo chce objektivně zjišťovat hormonální hladiny, měl by odebírat vzorky krve třeba po 10 minutách, a to po dobu několika hodin. Pak zjistí, jak velké pulsy hormon tvoří, jak časté tyto pulsy jsou a také nad jakou bazální hodnotou se pulsy pohybují. To všechno hraje roli pro celkový účinek hormonu.

Ale to není jediný zádrhel pro interpretaci výsledků analýz. Testosteron sám o sobě nemá kdovíjakou sílu. V organismu se mění ne dihydrotestosteron a ten má účinky podstatně razantnější. Někdo má testosteronu hodně, ale vázne u něj proměna tohoto hormonu na dihydrotestosteron. To se projeví i ve vývoji pohlavních orgánů a je to jedna z příčin intersexu.

Novorozenec s tímto defektem je na základě utváření genitálií považován za děvče, i když je geneticky založen jako muž, má pohlavní chromozomy X a Y, na chromozomu Y nese gen SRY, má funkční gen SOX9, vyvinula se mu varlata a ta produkují testosteron.

Ale ani to není poslední komplikace. Člověk může mít testosteronu i dihydrotestosteronu dost a dost, a přesto se vyvíjí jako žena a záplava „mužských“ hormonů mu není nic platná. Aby hormon působil, musí se navázat na speciální bílkovinu, tzv. receptor. Ten se vytváří v těle podle instrukce genu pro androgenové receptory. Pokud tento gen chybí nebo je poškozen a nefunkční, je to stejné, jako kdyby v těle žádný testosteron nebyl.

Receptor je jako anténa pro příjem hormonálního signálu. A každý ví, že lovit televizní signál bez antény je celkem marná práce. V případě tzv. insenzitivity k androgenům to ale mnozí experti okázale ignorují.

Přitom lékařská literatura popisuje řadu případů lidí, kteří sice mají pohlavní chromozomy XY, na chromozomu Y mají gen SRY, mají dokonce i varlata v břišní dutině a ta produkují testosteron, který je měněn na dihydrotestosteron, ale vypadají jako ženy, jsou za ně považovány a jako ženy se také cítí. Vysoké hladiny testosteronu na tom nic nemění - jsou jim k ničemu.

Defekty androgenových receptorů jsou úplné nebo částečné. V druhém případě je jejich funkce částečně zachována a pak se mohou genitálie těchto lidí vyvíjet do podoby, která je kdesi na přechodu mezi ženskými a mužskými. Těmto lidem může testosteron částečně pomáhat k vyšším sportovním výkonům.

Takže závěrem: Vysoké hladiny testosteronu s sebou nesou u většiny lidí silný anabolický efekt, který mění lidský organismus. Přinášejí například mohutnější osvalení. U žen, které postrádají funkční androgenové receptory, tomu tak ale v žádném případě není. Vyloučit je z ženských soutěží je nesprávné a nespravedlivé. Ony ty zbývající ženské sportovkyně testosteron ve svém těle v malých množstvích produkují.

Muži nemají na testosteron monopol. Pokud mají ženy funkční androgenové receptory, pak ze své nízké produkce testosteronu těží. Některé reprodukční poruchy žen, jako je např. polycystický ovariální syndrom, jsou spojeny se zvýšenou produkcí testosteronu v těle. A pak je efekt hormonu citelný, protože tyto ženy jsou androgenovými receptory vybaveny. Jenže tenhle problém nikdo neřeší a řešit nechce.

A že by ženy neměly mít varlata produkující testosteron? Vysvětlete to krtkům, jejich samice mají jak ovaria, tak i varlata v jednom orgánu známém jako ovotestis. Toto varle sice neprodukuje spermie, ale chrlí testosteron. Samicím to nevadí a jsou normálně plodné.