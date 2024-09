Myšlenka, že Zemi již navštívili mimozemšťané, je stále populárnější

Přibližně pětina občanů Velké Británie pevně věří tomu, že Zemi již někdy v minulosti navštívili mimozemšťané. A odhadem 7 % tvrdí, že na vlastní oči viděli UFO.

V USA jsou tato čísla ještě vyšší – a navíc stále stoupají. Počet lidí, kteří věří, že právě pozorování UFO nabízí pravděpodobný důkaz o existenci mimozemského života, se zvýšil z 20 % v roce 1996 na 34 % v roce 2022. Osobní zkušenost s UFO pak údajně má zhruba 24 % Američanů.

Závažný společenský problém?

Tony Milligan z King's College London proto v článku přijatém k publikaci v žurnálu Proceedings of the International Astronomical Union tvrdí, že v současnosti se tento trend již stává závažným společenským problémem.



Už jsou tady?

„Povzbuzuje to konspirační teorie, které by mohly podkopat důvěru v demokratické instituce. Objevily se vtipné výzvy k útoku na Oblast 51. A po útoku na Kapitol v roce 2021 to nyní vypadá jako stále nebezpečnější možnost,“ uvádí mj.

Navíc se může jednat o překážku pro legitimní vědeckou komunikaci o možnosti nalezení mikrobiálního mimozemského života. Astrobiologie totiž pro většinu lidí není zdaleka tak atraktivní jako právě ufologie.

Např. YouTube kanál History, který pravidelně přináší pořady o „starověkých mimozemšťanech“, má 13,8 milionu odběratelů. Oproti tomu astrobiologický kanál NASA má těžce vybojovaných 20 000 odběratelů.

„Skutečná věda je válcována zábavou, která je však servírována jako fakta,“ komentoval to Milligan.