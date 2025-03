Na Aljašce se schyluje k výbuchu sopky Mount Spurr. Vědci varují před možnou erupcí v příštích týdnech

Sopka Mount Spurr na Aljašce se probouzí k životu a vědci varují před možnou erupcí v příštích týdnech či měsících. Tento 3374 metrů vysoký stratovulkán leží necelých 130 kilometrů západně od největšího města Anchorage.

Vulkanologové z Aljašské sopečné observatoře (AVO) zaznamenali v posledních měsících výrazný nárůst seismické aktivity pod sopkou. Od dubna 2024 zde detekovali přes 3400 zemětřesení, přičemž v posledních týdnech jich registrují více než 100 týdně.

Znepokojivá znamení

Kromě zvýšené seismicity pozorují i další znepokojivé příznaky blížící se erupce. Při přeletech 7. a 11. března naměřili významně zvýšené emise sopečných plynů. Množství oxidu siřičitého se oproti prosinci zvýšilo devítinásobně na 450 tun denně. Zaznamenali také deformace povrchu – nejbližší GPS stanice naměřila pohyb půdy o 6,5 centimetru směrem od sopky. To vše naznačuje, že pod povrchem se hromadí nové magma.

Podle zprávy AVO je erupce pravděpodobnější v oblasti Crater Peak. Summitová kaldera sopky Spurr nevybuchla několik tisíc let, zatímco Crater Peak byl aktivní v roce 1953 a třikrát v roce 1992. Zpráva zmiňuje čtyři hlavní možnosti vývoje:

Explozivní erupce (nejpravděpodobnější, podobná těm z let 1953 a 1992).

Menší erupce s možným výlevem lávy.

„Zmařená erupce“ – pokud magma nevyjde na povrch, aktivita se může postupně uklidnit (podobně jako v letech 2004 až 2006).

Velká explozivní erupce (málo pravděpodobná, ale nelze ji vyloučit).

Erupce po více než 30 letech

Poslední erupce Mount Spurr proběhla v roce 1992 a trvala několik hodin. Tehdy vytvořila sloupec popela sahající do výšky přes 15 km a způsobila mírný popílkový spad (do 6 mm) v jižní centrální Aljašce. Vědci předpokládají, že nová erupce by mohla mít podobný průběh. Varují však, že k výbuchu může dojít i bez dalšího varování, což by bylo extrémně nebezpečné pro turisty v okolí sopky i pro letadla přelétající nad ní.

AVO nyní monitoruje Mount Spurr pomocí sítě seismometrů, GPS stanic, infračervených senzorů a webových kamer. Plánuje také další přelety pro měření emisí plynů a povrchových teplot. Pokud by aktivita sopky nadále rostla, zvýšili by úroveň varování z aktuální žluté na oranžovou nebo červenou. To by znamenalo, že je erupce pravděpodobná v řádu hodin až dnů.

Případná erupce by měla dopady na leteckou dopravu i život v Anchorage a okolí. Místní obyvatelé by se proto měli připravit na možné komplikace spojené s případným spadem popela, který může znečistit vzduch, pitnou vodu a narušit fungování elektroniky.

Nebezpečí hlavně pro letadla

Při erupci v roce 1992 muselo být na 20 hodin uzavřeno místní letiště kvůli popílku v ovzduší. Sopečný popel je pro moderní letecké motory velmi nebezpečný, jelikož se v horkém prostředí turbín taví a způsobuje jejich selhání. Letadla mohou být zasažena sopečným popelem i ve vzdálenosti několika stovek kilometrů od sopky.

Erupce v roce 1992

Obyvatelé města měli při poslední erupci zůstat doma a v případě nutného pohybu venku nosit roušky. Erupce by na svazích sopky mohla způsobit nebezpečné bahnotoky a pyroklastické proudy – extrémně rychlé a žhavé směsi plynů, popela a kamení, které se řítí dolů po svazích sopky.

Mount Spurr patří mezi stratovulkány Aleutského oblouku, je jednou z 53 aktivních sopek na Aljašce a patří mezi ty s nejvyšším rizikem. Její aktivita nám připomíná, že žijeme na dynamické planetě, kde síly přírody mohou kdykoli dramaticky zasáhnout do našich životů.

Ačkoli sopka vykazuje jasné znaky zvýšené aktivity, vědecké týmy zdůrazňují, že není jisté, zda erupce skutečně nastane. Aktivita se může v následujících týdnech buď dále stupňovat, nebo naopak postupně slábnout. Budeme situaci nadále bedlivě sledovat a informovat o dalším vývoji.