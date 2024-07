Na bojištích se střetávají ukrajinské obrněnce Bradley s ruskými FPV drony

Foto: U.S. Army

Americké bojové vozidlo pěchoty M2 Bradley není úplnou novinkou. Jeho vývoj započal hluboko v šedesátých letech a americká armáda ho používá od roku 1981. Vozidlo s tříčlennou posádkou, které uveze 6-7 dalších vojáků s plnou výzbrojí, se ale osvědčilo. Postupně dostává nové vybavení a stále představuje přínosnou součást obrněných sil.

V posledních měsících a letech to potvrzuje i průběh bojů během ruské invaze na Ukrajině. Spojené státy dodaly na Ukrajinu už více než 300 obrněnců Bradley a zhruba 70 jich doposud bylo vyřazeno. Na Ukrajině dělají to, kvůli čemu byly během Studené války navrženy. Bojují s tanky sovětského původu. Zároveň se tam ale také setkávají se zbraněmi a riziky 21. století, jako jsou zabijácké FPV (First-person view) drony.

Bradley se pyšní velkou pohyblivostí, kombinovanou se slušnou palebnou silou. Hlavní zbraní je 25mm kanon M242 Bushmaster s 900 náboji, doplněný koaxiálním 7,62mm kulometem M240. Proti těžce obrněným cílů může použít naváděné protitankové rakety BGM-71 TOW.

Tyto dnes již letité zbraňové systémy jsou u Bradleye podporovány pokročilými zaměřovacími a zobrazovacími systémy, včetně termálních kamer. Očividně to má úspěch, i když začátky byly strastiplné. V nepovedené ukrajinské ofenzivě v létě 2023 měly Bradleye velké ztráty.

Bradleye jsou velmi odolné vůči FPV dronům

Od té doby se ale mnohé změnilo. Bradleye si připsaly řadu úspěchů. Mnozí jistě ještě mají v živé paměti vítězné střetnutí vozidel Bradley s ruským tankem T-90M z letošního ledna. Vozidla Bradley jsou v současnosti považována za jedny z nejlepších obrněnců v bojích na Ukrajině.

Mimo jiné se ukázalo, že Bradleye jsou velmi odolné vůči FPV dronům. Letos 24. června (2024) oznámili představitelné ukrajinské 47. samostatné mechanizované brigády „Magura,“ že jejich Bradley vydržel přímý zásah obávaným FPV dronem. Podstatnou roli v tom sehrál reaktivní pancíř BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Posádka explozi dronu prakticky nepocítila a pokračovala v plnění mise.

Jen 2 dny na to, tedy 26. června, se povedl husarský kousek vozidlu Bradley v bojích ve směru na Pokrovsk. Zveřejněné video ukazuje, jak posádka obrněnce díky bravurnímu ovládání výzbroje kanonem M242 Bushmaster sestřelila za letu ruský FPV dron. Použili k tomu standardní 25mm střelivo, které nemá funkci airburst a není primárně určeno pro takové cíle. O to větší je to úspěch.