Na Chebsku se opět třásla země. Obyvatelé zaznamenali zvuky a teď mohou vyplnit dotazník

Na západě Česka se opět chvěla země. Od soboty 22. března 2025 pozorují seismologové z Geofyzikálního ústavu AVČR sérii slabých zemětřesení v oblasti mezi městy Luby a Nový Kostel. Nejsilnější otřes nastal v pondělí 24. března v 7:18 našeho času s magnitudem 2,4 a ohniskem v hloubce 10,2 kilometrů. Tato oblast je známá častými zemětřesnými roji, které jsou pro místní obyvatele již téměř rutinou.

Ačkoli otřesy o magnitudu kolem dvou stupňů většinou lidé většinou nezaregistrují, některé otřesy byly místními obyvateli zaznamenány. Lidé většinou vnímají spíše doprovodné zvukové efekty než samotné chvění země. Na Chebsku se zemětřesení projevuje někdy drobným zatřesením, jindy hlubokým hučením, které může být pro neznalé až mysteriózní.

Epicentrum nejsilnějšího zemětřesení o magnitudu 2,4 (červenožlutá hvězdička) z 24.3.2025. Červené trojúhelníky označují umístění přístrojů seismické sítě WEBNET.

Pro lepší pochopení síly těchto otřesů si můžeme představit, že magnitudo 2,4 je asi jako když kolem nás projede těžké nákladní auto. Je to sice citelné, ale rozhodně ne nebezpečné. Nejsilnější zemětřesení s magnitudem 4,6 bylo v této oblasti zaznamenáno v roce 1985. To už bylo dostatečně silné na to, aby způsobilo menší škody na budovách.

Svědci mohou vyplnit dotazník

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR bedlivě sleduje situaci pomocí sítě seismických stanic WEBNET. Tyto stanice, rozmístěné po celé oblasti, zaznamenávají i ty nejmenší otřesy. Díky nim dokážou vědci přesně určit epicentrum i hloubku ohniska zemětřesení.

Záznamy svislých složek pohybů zemského povrchu na seismických stanicích Luby – LBC, Nový Kostel – NKC, Studenec – STC, Vackov – VAC, Počátky –POC, Kraslice – KRC, Skalná – SKC, Kopaniny – KOC, Trojmezí – TRC a Lazy – LAC

Pro vědce je každý takový zemětřesný roj příležitostí k získání nových poznatků o geologické aktivitě v této oblasti. Zatím není jasné, zda jde o začátek většího zemětřesného roje, nebo jen o přechodnou epizodu. Nicméně tím, že otřesů bylo za poslední dny mnoho, jde minimálně o malý zemětřesný roj.

Pokud byste chtěli přispět k vědeckému poznání, můžete jako svědci událostí vyplnit makroseismický dotazník na webu Geofyzikálního ústavu nebo v mobilní aplikaci Seislok. I laická pozorování mohou být cenným příspěvkem pro další výzkum.