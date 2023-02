Na čtyřech měsících Jupitera byly pozorovány polární záře ve vlnových délkách viditelných pro lidské oči

Astronomové pozorovali fascinující polární záře ve vlnových délkách viditelných pro lidské oči na čtyřech největších (tzv. Galileových) měsících Jupitera: Io, Europa, Ganymede a Callisto.

Přestože o existenci těchto atmosférických jevů víme již delší dobu, sluneční světlo odrážející se od povrchů výše jmenovaných měsíců přebilo jejich poměrně slabou záři. Nyní se badatelům tuto překážku podařilo obejít, ale nebylo to vůbec snadné.

„Tato pozorování jsou ošidná, protože ve stínu Jupitera jsou měsíce téměř neviditelné. Světlo vyzařované jejich slabými polárními zářemi je jediným potvrzením, že jsme namířili teleskop na to správné místo,“ uvedla v tiskové zprávě Katherine de Kleer z California Institute of Technology.

Dotyčné polární záře vznikají podobně jako ty pozemské, ale jsou asi 15krát jasnější a zbarvené více do červena. Důvodem je fakt, že Jupiterovy měsíce mají mnohem tenčí atmosféry než naše planeta.

Pro úplnost je třeba dodat, že vědci během svého výzkumu primárně hledali stopy vody, nicméně na téměř žádné nenarazili.

To je poměrně důležitý poznatek, protože mnozí odborníci se domnívají, že na některých Galileových měsících by se mohly nacházet podpovrchové oceány. Jiní to ovšem nepovažují za pravděpodobné.