Na Enceladu se nacházejí všechny hlavní stavební kameny života. Potvrdila to nová studie

Nová průlomová studie potvrdila, že na Saturnově měsíci Enceladu se zřejmě nachází všech šest základních stavebních kamenů života. To zvyšuje pravděpodobnost toho, že by se tam mohly vyskytovat i nějaké mimozemské organismy.

Předchozí výzkumy prokázaly přítomnost pěti ze šesti hlavních chemických prvků nezbytných pro život: uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku a síry.

Nyní se konečně podařilo objevit i chybějící fosfor - konkrétně ve formě fosfátu, který je pohřben hluboko pod hladinami slaných podpovrchových oceánů dotyčného měsíce.

Prvek zásadní pro DNA

„Život, jak ho známe, bez něj nemůže fungovat," řekl geochemik Christopher Gleiny z Southwest Research Institute v San Antoniu magazínu The Wall Street Journal. „Je naprosto zásadní pro vaši DNA."

Vědci analyzovali zhruba 1000 vzorků odebraných sondou Cassini z gejzírů Enceladu, přičemž devět z nich obsahovalo výše zmíněný fosfát.

„Dalším krokem je zjistit, zda je skutečně obydlen, a ke zodpovězení této otázky bude zapotřebí v budoucnu uskutečnit nějakou misi. Ale je to vzrušující, protože to dělá z Enceladu ještě atraktivnější destinaci, kam se vydat a tento typ pátrání provádět," komentoval to chemik Morgan Cable z NASA.