Na Floridě bojují proti komárům pomocí dronů. Snadno se dostanou do nepřístupných oblastí

V okrese Broward County na jihovýchodním pobřeží Floridy se rozhodli nasadit do boje proti komárům moderní technologii. Od rozlehlých parků po mokřady a chráněné oblasti využívají k postřiku proti komárům v těžko přístupných místech drony. Podrobnosti přináší regionální deník South Florida Sun Sentinel.

Dron s nákladem asi 7 kilogramů postřiku dokáže na jeden let pokrýt přibližně 12 000 metrů čtverečních. „Je to obrovský rozdíl,“ říká Cody Cash, zaměstnanec společnosti Leading Edge Aerial Technologies, která drony okresu Broward County pronajímá.

Stroje místo lidí

Dříve museli pracovníci trávit celé dny prosekáváním hustých porostů a broděním se bahnem, aby se dostali do těžko přístupných oblastí a provedli tam postřik. Nyní tento proces díky dronům trvá jen několik hodin. Moderní přístup nejen šetří čas a peníze, ale také snižuje fyzickou zátěž pracovníků, kteří by jinak museli aplikovat postřik ručně.

Nyní drony míří do oblastí, kde kladou vajíčka komáři druhu Aedes aegypti. Tento druh komára je v jižní Floridě dominantní a je hlavním přenašečem celé řady virů přenosných na člověka, včetně žluté zimnice, horečky dengue, chikungunya a viru Zika.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jsou komáři „nejnebezpečnějším zvířetem na světě“, protože nemoci, které přenášejí, jsou každoročně zodpovědné za více než 700 000 úmrtí po celém světě. V roce 2024 bylo v oblasti Floridy hlášeno sedm případů lokálně získané horečky dengue; jeden případ byl zachycen v Pasco County a dalších šest v Miami-Dade.

Komár Aedes aegypti je obzvláště nebezpečný, protože je aktivní během dne, kdy lidé nejčastěji tráví čas venku. Klade vajíčka do malých nádrží se stojatou vodou, což znamená, že jeho potenciálním hnízdištěm mohou být prakticky jakékoli vodní plochy. Drony, které nyní Broward County používá, efektivně cílí na tato místa a výrazně tak přispívají k redukci populace tohoto nebezpečného hmyzu.

Drony se osvědčují

Okres Broward County začal využívat drony už před více než dvěma lety, ale tehdy sloužily pouze k monitorování a zjištění, kde je potřeba provádět postřik. Pilotní program ukázal „významné snížení počtu komárů“. V roce 2023 se použití dronů rozšířilo z pouhého monitorování na postřikování. Okres si pronajímá postřikový dron za přibližně 3 000 dolarů měsíčně (cca 69 100 Kč).

Drony nabízejí zlatou střední cestu mezi tradičními metodami, jako jsou postřiky ze země a ze vzduchu z letadel nebo helikoptér. Helikoptéry a letadla jsou sice účinné, ale mohou být velmi hlučné a rušivé, což není ideální v hustě osídlených oblastech. Navíc jsou dražší na provoz a údržbu.

Proti tomu drony mohou pokrýt velké plochy rychle a efektivně. Například při jedné misi v Tree Tops Parku v Davie dokázal dron ošetřit 100 akrů za čtyři hodiny. Kdyby to dělal člověk, trvalo by to v závislosti na terénu dva až čtyři dny. Drony tedy šetří čas i peníze a zároveň minimalizují rušení obyvatel.

Firma Leading Edge Aerial Technologies, která tyto drony provozuje, má na Floridě a v Kalifornii více než 15 klientů. Kromě boje s komáry je využívá také pro menší operace s herbicidy, což jsou chemikálie na hubení plevele. Drony tedy nacházejí uplatnění v různých oblastech.