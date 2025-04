Na Floridě chystali zákon, který by povolil sestřelování dronů nad soukromými pozemky. Nakonec ale neprošel

Florida v posledních měsících zažila bouřlivou debatu ohledně práv majitelů nemovitostí bránit se proti „šmírujícím“ dronům. Zatímco původní návrh zákona SB 1422 sliboval obyvatelům Floridy možnost použít „přiměřenou sílu“ k sestřelení dronu, který by narušoval jejich soukromí pod hranicí 500 stop nad pozemkem, finální verze zákona tuto kontroverzní pasáž nakonec vypustila.

Původní návrh SB 1422 prošel legislativním procesem, ale jeho kontroverzní část, týkající se „přiměřené síly“ (která nebyla přesně definována), z něj byla nakonec odstraněna. Zákon byl poté přetvořen do HB 1121, který byl schválen s účinností od 1. října 2025. Důvodem změn byly obavy z kolize se striktními federálními zákony, které považují drony za letadla a jakýkoli útok na ně za federální zločin s hrozbou až dvacetiletého vězení.



Toto sice není Florida, podobný zákon by ale jistě ocenili i provozovatelé kempů na Istrii

V praxi to znamená, že i když stát Florida chtěl dát občanům možnost bránit své soukromí „po svém“, v otázkách vzdušného prostoru mají navrch federální pravidla. Federální letecký úřad (FAA) totiž jasně říká, že střílet na drony je stejně nelegální a nebezpečné, jako střílet na letadla. Kromě možného pádu dronu na lidi či majetek hrozí i riziko kolize s jinými stroji nebo požár způsobený baterií.

Vyšší ochrana infrastruktury

Veřejný tlak ale nepolevuje, protože v USA je registrováno přes 800 000 dronů. Ačkoli většina slouží k užitečným účelům – třeba k inspekci střech nebo monitorování polí – stále častěji je slyšet o dronech poletujících bez povolení nad domy. Lidé se obávají o své soukromí, zvlášť když je jasné, že dronem lze pořizovat záběry bez jejich vědomí.

Místo vlastní obrany se tak nový floridský zákon zaměřuje na posílení ochrany kritické infrastruktury a zpřísnění trestů za nelegální provozování dronů nad citlivými objekty, jako jsou elektrárny, letiště nebo věznice. Zákon také výrazně zpřísňuje postihy za provoz dronu s připevněnou zbraní nebo za úmyslné obcházení identifikačních systémů dronů, což má zabránit anonymnímu nebo nebezpečnému použití těchto zařízení.



Kvůli stále vyšší kvalitě fotografií z dronů a tomu, že některé jsou vyzbrojené dokonce optickým zoomem, se z nich staly rekreační šmíráci. Můžete se podívat na zahradu souseda za vysokým plotem

V oblasti ochrany soukromí Florida už dříve přijala zákon „Freedom from Unwarranted Surveillance Act“, který zakazuje pořizování záznamů soukromého majetku bez souhlasu majitele. Nově přibyly i trestní postihy – například za šíření nelegálně pořízených záběrů hrozí až třetí stupeň trestného činu (předtím šlo o přestupek). Pokud tedy někdo použije dron k šmírování sousedů a záznam zveřejní, může skončit před soudem.

Zákonodárci dohánějí technologie

Celá debata kolem „sestřelování dronů“ ilustruje hlubší problém – střet rychlého rozvoje technologií s pomalejší legislativou. Drony jsou dnes běžné v rukou amatérských pilotů, firem i státních institucí. Slouží k doručování zásilek, inspekcím, mapování i zábavě. Některé pojišťovny dokonce využívají drony ke kontrolám nemovitostí svých klientů. S tím ale roste i počet stížností na narušování soukromí a bezpečnostní rizika.

Zásadní otázka – tedy kdo má rozhodovat o pravidlech pro nízko letící drony – zatím zůstává otevřená. Aktuálně má hlavní slovo FAA, ale v Kongresu leží návrh zákona DIZA, který by umožnil místním samosprávám regulovat lety do výšky 200 stop. To však může vést k tisícům různých pravidel napříč USA a mohlo by to výrazně zkomplikovat rozvoj dronového průmyslu i běžné používání dronů napříč státy.

Floridský zákon HB 1121 je kompromisem mezi snahou chránit veřejnost a respektovat federální právo. I když se po mediálním humbuku mohlo zdát, že Floriďané budou moci bránit své domovy „olovem“, realita je mnohem střízlivější – zákon místo toho zpřísňuje tresty za zneužití dronů a posiluje ochranu kritických objektů. O tom, jak se budou drony regulovat v budoucnu, však ještě zdaleka není rozhodnuto.