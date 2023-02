Na Floridě se přemnožily obří krajty. S odstřelem pomůžou vačice s GPS na obojku

Krajty tmavé (Python bivittatus) jsou velcí škrtiči z jižní a jihovýchodní Asie. V jejich původní domovině je budoucnost krajt nejistá. V Číně, Vietnamu, Indonésii a Thajsku jsou chráněné, ale stejně tam čelí intenzivnímu lovu kvůli masu, kůži a přípravkům pro lidovou medicínu. Často jsou chytány i živé, protože jde o oblíbený druh teraristů.

Krajty tmavé jsou pěkné a mají mírnou povahu, což z nich dělá oblíbené „domácí mazlíčky“. Problém je v tom, že velmi rychle rostou a brzy dosahují délky přes 3 metry. Chov velkých hadů je náročný, potřebují velké množství živé potravy. Navzdory přátelské povaze dovedou bolestivě pokousat a v nejhorším případě mohou chovatele udusit. Neúspěšní chovatelé je občas vypouštějí do přírody, někdy uprchnou ze zajetí.

Tímto způsobem se krajty tmavé dostaly do volné krajiny na Floridě, kde zahájily devastující invazi. Jsou to nenároční jedlíci a likvidují mnoho druhů místní fauny. Daří se jim mnohem lépe než v oblasti původního výskytu a z chráněného druhu tropické Asie se na Floridě stal nežádoucí škůdce. Místní lidé se snaží krajty lovit, ale v náročném terénu je to často velmi složité.

Recyklovatelné GPS obojky

Díky nečekanému pozorování odborníků ve floridském Key Largo se teď do boje s invazními krajtami mohou zapojit pozoruhodní spojenci, vačice virginské (Didelphis virginiana). Badatelé sledovali chování těchto vačic a také mývalů v oblasti Crocodile Lake National Wildlife Refuge u Key Largo. Desítky z nich vybavili GPS obojky a celé měsíce pozorovali jejich pohyb.

Po pěti měsících vyslal jeden z obojků umístěných na vačice signál o smrti zvířete a přestal se pohybovat. Po několika hodinách se ale k překvapení vědců tento obojek opět dal do pohybu. Záhy se ukázalo, že dotyčnou vačici sežrala krajta, která nejprve svou kořist trávila, a pak se odplazila pryč.

Badatelé krajtu díky GPS obojku vystopovali a ulovili. Vyklubala se z ní samice o délce 3,7 metrů a váze 30 kilogramů, která byla plná vajíček. Taková velká samice je pro lovce krajt na Floridě, kteří se snaží udržet tento invazní druh pod kontrolou, svatým grálem. Vědci ze zabité krajty vyjmuli GPS obojek, aby jej nasadili další vačici. Podobná situace se v rámci projektu sledování vačic a mývalů opakovala ještě dvakrát.

Odborníky napadlo, že by tímto způsobem mohli podpořit lov krajt. Zajímavou technologii bude nutné ještě vylepšit, protože krajty v některých případech GPS obojky dostanou ze svého těla ven. V současnosti používané obojky stojí asi 1 500 dolarů, což není úplně málo. Mohly by je nahradit levnější a jednodušší obojky v ceně 200 dolarů. Výsledkem by mohl být nový nástroj pro ochranu Floridy před invazními krajtami.

Via Phys.org