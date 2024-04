Na Floridě spadl na dům objekt, který by mohl pocházet z Mezinárodní vesmírné stanice

Alexandro Otero, který žije v městečku Naples na Floridě, nedávno zažil nepříjemné překvapení, když střechou jeho domu proletěl rozměrný válcový objekt o hmotnosti přibližně jednoho kilogramu. Odborníci se domnívají, že by mohl pocházet z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

K dopadu došlo jen pár minut poté, co US Space Command zaznamenalo tzv. reentry kusu vesmírného odpadu. Dost možná jde o pozůstatek nákladní palety, která patřila NASA, ale vypustila ji Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Zatím však nic nebylo potvrzeno.

„Zajímavější bude, pokud se zjistí, že tento materiál nepochází ze Spojených států,“ řekla Michelle Hanlonová, výkonná ředitelka Center for Air and Space Law při University of Mississippi, serveru Ars Technica.

„Pokud se jedná o lidmi vyrobený vesmírný objekt, který byl vypuštěn do kosmu jinou zemí a způsobil škody na Zemi, pak by byla tato země plně odpovědná za škody způsobené majiteli domu,“ dodala.

Vědci NASA si již dotyčný předmět vyzvedli a v současné době ho zkoumají. „Další informace budou k dispozici, jakmile bude analýza dokončena,“ uvedl její mluvčí Josh Finch.