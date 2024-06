Na Google Maps se objevil snímek supertajného podvodního dronu Manta Ray

Na Google Maps se nedávno objevil snímek experimentálního podvodního dronu americké armády zvaného Manta Ray. Upozornil na to deník The New York Post.

Manta Ray vyrobila společnost Northrop Grumman a počátkem tohoto měsíce zveřejnila první záběry z jeho testů. Řadu podrobností – např. rozměry dotyčného dronu – však stále držela pod pokličkou.

Jak poznamenal server Axios, právě výše zmíněné rozměry teď již ovšem nebude problém vypočítat, protože lodě a mola zachycené na fotografii představují perfektní referenční body. Na první pohled je zřejmé, že Manta Ray je značně širší než obě plavidla, ale současně mohutnější a kratší.

Dron byl navržen tak, aby byl schopen „hibernovat“ po delší dobu na mořském dně a pracovat v režimu nízké spotřeby, který dokáže udržet výhodnou polohu v hloubce bez nutnosti doplňovat palivo.

Kromě toho je modulární, díky čemuž ho lze snadno demontovat a opravovat – a možná i rekonfigurovat v závislosti na potřebách aktuální mise. Zatím ovšem není jasné, jak je poháněn, ani jaké zbraně může nést.

Výhodou je rovněž skutečnost, že ke svému provozu nepotřebuje posádku, tudíž pokud se ocitne v nějakých závažných problémech, nebudou ohroženy lidské životy.