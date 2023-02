Na Havaji pozorovali podivná zelená světla. Nejprve všichni podezřívali NASA, ale může za ně Čína

27. prosince 2019 shořela v atmosféře poslední družice telekomunikačního systému Iridium a svět nadobro přišel o jejich prasátka. Teď je ale nahradilo něco mnohem efektnějšího!

Takzvané iridium flares bavily noční pozorovatele déle než dvacet let, mnozí si je pletli s meteory a jasnými bolidy, a přitom to byly jen odrazy slunečních paprsků od trojice vyleštěných antén velikosti domovních dveří.

Nova generace Iridum Next už kvůli upravenému designu prasátka nehází, a tak obloha potemněla. Jasný záblesk způsobený jinou družicí s vhodně orientovanou odrazivou plochou sice občas spatříte i dnes, je to ale méně předvídatelná podívaná.

Jako by někdo z vesmíru blikal ukazovátkem

Na stranu druhou, noční obloha nabízí ještě jednu velmi vzácnou podívanou. Je natolik unikátní, že se posledních několik týdnů dohadovali dokonce i v NASA, kdo ten ohňostroj nad Havajskými ostrovy vlastně způsobil.

Řeč je o družicovém laserovém skenování atmosféry a zemského povrchu ve viditelném spektru, které 28. 1. 2023 brzy ráno zachytily kamery na osmimetrovém havajském teleskopu Subaru.

Spravuje jej Japonská národní observatoř NAOJ a právě její pracovníci později zveřejnili video série několika zelených záblesků na noční obloze, které kopírovaly trajektorii letící družice.

Vypadá to jako laserový dálkoměr

Vzor odpovídal právě dálkovému laserovému skenování Země, kdy družice vytváří sérii pulzů, které letí k povrchu, odrazí se od překážky a zachytí je detektor na palubě. Z časového rozdílu a známé rychlosti světla pak spočítá vzdálenost.



Podivná série laserových záblesků (kompozitní snímek) a schéma dálkového topografického laseru ATLAS na družici ICESat-2

Je to tedy vlastně takový trošku sofistikovanější lidar, respektive laserový dálkoměr na principu ToF (Time of Flight), který koupíte v každém krámě pro kutily.

Analýzou pozměněného světla odrazem a průchodem médiem (atmosférou) pak může detektor zkoumat i chemické složení a další vlastnosti.



Zpracovaný řez z kosmického lidaru ATLAS. Všimněte si, že část fotonů projde i vodní hladinou a odrazí se od dna (batymetrie – mapování mořského dna)

Byl zdrojem podivných světel ATLAS?

Přesně toto dělá například laserové zařízení ATLAS (Advanced Topographic Laser Altimeter System) na americké družici ICESat-2, které ostřeluje zemský povrch zelenými záblesky laseru ve viditelném spektru, a tak jej ve videu identifikovali i astronomové z NAOJ.

Jak funguje ATLAS:

Samozřejmě se hned vyrojila hromada spikleneckých teorií, co všechno ta zlá světla dělají, takže se do toho raději vložila samotná NASA (provozovatel ICESat-2) a podle natočeného videa provedla simulaci trajektorie družic, které ten den mohly přelétat poblíž Havajských ostrovů.

Tak ne, byla to pravděpodobně Čína

ICESat-2 to nakonec nebyl, podle NASA se ale mohl 28. 1. 2023 časně z rána v oblasti nacházet čínský satelit Daqi-1 vyzbrojený podobnou laserovou aparaturou jako ATLAS jménem ACDL (Aerosol and Carbon Detetction Lidar).



Start mise Daqi-1 v březnu 2021 (China Focus)

Daqi-1 provádí dálkový průzkum atmosféry, ve které optickou metodou zkoumá koncentraci prachových částic, oxidů dusíku a síry z průmyslového znečištění, oxidu uhličitého nebo třeba ozonu.

Ať už byl zdrojem zvláštních světel kdokoliv, podobných pozorování je i tak jako šafránu. Série záblesků totiž trvá třeba jen pár set milisekund a pozorovatel musí být ve vhodné pozici. V opačném případě bychom podobná zelenkavá světla viděli mnohem častěji i v našich zeměpisných šířkách.