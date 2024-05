Na Islandu mají největší vysavač CO2. Oxid z atmosféry zamíří do Coca-Coly a jiných nápojů

Zatímco většina firem se snaží nejrůznějšími způsoby omezit množství oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší, na Islandu na to jdou přesně z opačné strany – hodlají ze vzduchu odstraňovat CO2 pomocí obrovské speciální čističky Mammoth. Největší průmyslové zařízení postavené za účelem filtrování oxidu uhličitého ze vzduchu provozuje švýcarská společnost Climeworks. Podrobnosti přináší magazín The Verge.

Již v roce 2017 se Climeworks stala první firmou, která odsávala oxid uhličitý ze vzduchu a prodávala jej jako produkt používaný v šumivých nápojích. V roce 2021 udělala velký krok vpřed, když na Islandu otevřela závod DAC Orca, kde začala zachycovat CO 2 a trvale ho sekvestrovat v podzemí. Tato čistička však zvládala odstranit jen 4 tisíce tun oxidu uhličitého ročně.

Nová islandská čistička je schopná odstranit z ovzduší až 36 000 tun oxidu uhličitého ročně, což je bezmála čtyřikrát více, než nabízejí všechna dosavadní zařízení tohoto typu na světě dohromady. Dosavadní projekty DAC (Direct Air Capture; přímého zachytávání CO 2 ze vzduchu) zachytávají ročně z atmosféry celkem pouze asi 10 000 tun CO 2 .

Mamut, který čistí vzduch

Čistička se skládá z modulárních „sběrných kontejnerů“ se 72 obrovskými ventilátory, které nasávají okolní vzduch. Ten následně prochází přes speciální filtr se sorbentem – absorpčním materiálem, který zachycuje oxid uhličitý. Poté, co je filtr plně nasycen, se zahřeje na teplotu přibližně 100 °C, čímž se zachycený oxid uhličitý uvolní a připraví se k uložení.

Čistička Mammoth je poháněna geotermální energií a zachycený uhlík bude pomocí technologie vyvinuté islandskou firmou Carbfix uložen pod zemí v čedičové hornině. Konkrétně se smíchá s vodou a tato kaše pak bude čerpána hluboko pod zem, kde se nakonec stane pevnou horninou.

Oficiální uvedení do provozu proběhlo ve středu 8. května 2024. Dle Jana Wurzbachera z Climeworks představuje Mammoth významný krok v ambicích firmy rozšířit zařízení pro přímé zachytávání CO 2 ze vzduchu. Do roku 2030 hodlá postavit čističky odstraňující oxid uhličitý v řádu megatun a do roku 2050 dokonce v řádu gigatun.

Zatím je to pořád málo

„Výstavba několika reálných zařízení v rychlém sledu za sebou dělá z firmy Climeworks největší společnost zabývající se odstraňováním uhlíku, jejímž jádrem je přímé zachytávání ze vzduchu,“ uvedl ve svém prohlášení hrdě Jan Wurzbacher.

Na závěr musíme konstatovat, že Mammoth nebude největším závodem na odstraňování CO 2 na světě dlouho. Ve srovnání s ostatními připravovanými projekty je vlastně relativně malý. Už příští rok má firma Occidental Petroleum otevřít v Texasu Stratos – zařízení, které bude schopné odstranit z atmosféry až 500 000 tun oxidu uhličitého ročně.

Výše uváděná čísla mohou na první pohled vypadat jako obrovské objemy, ale ve skutečnosti jde stále jen o „plivnutí do moře“. Z dat organizace Global Carbon Project totiž vyplývá, že do atmosféry a oceánů bylo jen v roce 2023 vypuštěno těžko představitelných 36,8 miliardy tun oxidu uhličitého.