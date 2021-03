Na Islandu se otřásá země, schyluje se k erupci sopky. Sledujte ji v přímém přenosu

Seismologické stanice na islandském poloostrově Reykjanes, nacházejícím se na jihozápadě země nedaleko hlavního města Reykjavík, zaznamenaly v uplynulých dnech sérii otřesů. Epicentrum mnoha malých, překrývajících se zemětřesení se nacházelo v oblasti vzdálené 2 kilometry od hory Keilir.

Podobné otřesy byly na Islandu pozorovány před dřívějšími sopečnými erupcemi. Pravděpodobnou příčinou je pohyb magmatu, což by mohlo být signálem, že v blízkosti Keiliru může dojít k erupci s vyvržením lávy, informuje Islandský meteorologický úřad (IMO).

Čekání na erupci

1. března se sešla vědecká rada islandské civilní ochrany, aby projednala nejnovější výsledky monitorování seismických aktivit na poloostrově Reykjanes. Jedním z podkladů byl aktuální satelitní radarový snímek (InSAR), ukazující větší deformace země než lze vysvětlit samotným zemětřesením. Pravděpodobným vysvětlením je, že v blízkosti sopky Fagradalsfjall dochází k průniku magmatu.

Dle odborníků může dojít k explozivní sopečné erupci a následnému výlevu značného množství lávy do okolí. Za dobrou zprávu lze označit skutečnost, že by celá událost neměla ohrožovat obydlené oblasti poloostrova. Seismologové sledují dění v oblasti a pro případ erupce jsou připraveny pohotovostní plány.

Islandský meteorologický úřad průběžně informuje o situaci na Twitteru. Ve čtvrtek ráno hlásil zemětřesení o síle 4,5 stupně Richterovy stupnice, jež bylo cítit na jihozápadě země. Během středy bylo zaznamenáno asi 2500 otřesů, z nichž ty nejsilnější dosahovaly až čtvrtého stupně.

Výbuch v přímém přenosu

Meteorologové také aktualizovali mapu, zobrazující aktuální stav islandských sopečných systémů, která má sloužit především pro letecké společnosti. Pomocí barev indikuje vulkanickou činnost, přičemž ve čtvrtek dopoledne se na jihozápadě země objevil oranžový trojúhelník. Ten označuje sopku vykazující zvýšenou aktivitu s pravděpodobnou erupcí.

Vulkanolog Erik Klemetti na webu Discover uvádí, že erupce by mohla přijít velmi brzy – doslova „každou chvíli“. Připomíná, že k poslední takové události došlo v tomto regionu naposledy před 190 lety. Hlavní město Reykjavík je od místa možného výbuchu vzdáleno jen 30 kilometrů a sopečný popel by mohl omezit leteckou dopravu. Obyvatelé by však neměli být v ohrožení.

V blízkosti potenciální erupce se nachází hned několik webových kamer, díky kterým můžete sledovat situaci v přímém přenosu. Jeden z nejlepších záběrů přenáší přes YouTube místní zpravodajství Víkurfrétta.