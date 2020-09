Na ISS brzy začne fungovat první přechodová komora zkonstruovaná soukromou společností

Raketa Falcon 9 by v listopadu měla na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) doručit první přechodovou komoru, kterou zkonstruovala soukromá společnost – konkrétně americká Nanoracks LLC. Upozornil na to The Verge.

Dotyčná přechodová komora dostala název Bishop a byla navržena tak, aby umožňovala přesouvat užitečný náklad z ISS do vesmíru.

„Jakmile tam bude, půjde jen o další nemovitost… dokud ji nebudeme chtít využít. A můžeme ji využít mnoha způsoby, z nichž prvním je dostat věci ven,“ uvedl Mike Lewis z Nanoracks.

Jako na ponorce

Komora má tvar zvonové nádoby a její tvůrci předpokládají, že bude sloužit především k vypouštění satelitů. Užitečný náklad se v ní nejprve upevní, načež astronauti zavřou poklopy a odstraní z jejího vnitřku vzduch. Poté se dostane ke slovu robotické rameno, které celou sestavu odpojí od ISS.

„Je to hodně jako na ponorce, když jdeš ven do vody… s tím rozdílem, že jdeš do vakua vesmíru,“ konstatoval Lewis.

Japonský startup GITAI již oznámil, že má v úmyslu v Bishopovi otestovat své robotické rameno.