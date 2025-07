Na ISS je centrifuga pro myši. Jsou to zatím jediní kosmonauti, kterým už dnes umíme vyrobit umělou gravitaci

Základem každého sci-fi, ve kterém hrají hlavní roli kosmické koráby plující ke vzdáleným planetám, je samozřejmě umělá gravitace. A ty snímky, které se alespoň trošku drží současných znalostí fyziky, k tomu používají odstředivou sílu v rotujícím systému.

Umělou gravitaci na principu malé centrifugy přitom ve vesmíru používáme už dnes a přinejmenším teoreticky bychom ji dokázali ve velkém vyrábět i na Mezinárodní vesmírné stanici. Proč už tedy ISS dávno nerotuje? Při své velikosti by se musela otáčet příliš rychle, což by namáhalo nejen kosmonauty uvnitř, ale i relativně chatrnou konstrukci celého tělesa.

Myši dovádějí v mikrogravitaci. Podle NASA je to prý baví, což je vidět v čase 01:21:

Umělá gravitace na ISS

Posádka se proto dodnes vznáší v tamní mikrogravitaci a jediný, kdo se ve vesmíru projde po pevné zemi, jsou… Jak jinak, hlodavci!

No ano, skutečně, od roku 2008 je totiž součástí stanice i japonský výzkumný modul Kibō s hromadou experimentální techniky. Jednou z nich je CBEF (Cell Biology Experiment Facility), kterou tvoří mimo jiné centrifuga.



Centrifuga v modulu Kibō. Astronauti mohou do zářezů upevnit boxy s různými experimenty

Myší kosmická základna MHU

Dokáže vyrobit přetížení až 2 G a je dostatečně modulární, takže na ni můžete připevnit jak ampuli s živou tkání a sledovat její chování v různých úrovních gravitace, tak mnohem zajímavější Myší kosmickou základnu MHU.

Ne, to opravdu není vtipná nadsázka, MHU je totiž zkratka pro Mouse Habitat Unit a je to splněný sen každého domácího křečka, který spatřuje vrchol vlastní existence v tom, že od rána do večera pobíhá v kolotoči.



Zleva: Myš se vznáší v mikrogravitaci, myš „přistává“ a myš stojí pevně na zemi

MHU je něco podobného. Myšák může ve speciální schránce poletovat sem a tam – podle akademických výstupů to podobná stvoření děsně baví a nejsou ve stresu –, no a když se centrifuga spustí na bezpečné otáčky, myš jednoduše klesne k zemi a zažívá podobný stav jako o pár set kilometrů níže.

Základnu pro hlodavce chtěla i NASA

Vědci tímto způsobem mohou zkoumat, jak umělá gravitace působí na lidské orgány a zvláště kosti, u kterých jinak s každým dalším dnem ve vesmíru hrozí brzký nástup osteoporózy.



Centrifuga může simulovat gravitaci pro celý vějíř biologických experimentů

Japonský experiment proto není alespoň v teoretické rovině jediný svého druhu. Centrifugu pro celou rodinku myší chtěla před lety postavit i NASA. Na prstenci by se otáčelo několik klícek, krysy by měly k dispozici potravu, pelech, pítko, no a nečistoty včetně výkalů by vyfoukla vzduchová tryska.

Nápad sice nakonec skončil jen na papíře, samotné chování hlodavců v mikrogravitaci už ale zkoumala hromada dalších projektů.

Centrifuga a štít pro lety k Marsu a dál

Pokud bychom chtěli jednou létat ke vzdáleným planetám, anebo držet posádku ve vesmíru celé roky, umělá gravitace a ochrana před kosmickým zářením ze Slunce i vnějšího vesmíru jsou společně s psychickou odolností zdaleka největší výzvy.



Kosmická základna NASA s umělou gravitací pro 28 krys a 42 myší zůstala jen na papíře

Platí to zejména o záření, lidské mise pár set kilometrů nad zemský povrch bychom totiž mohli s trochou nadsázky přirovnat třeba k bezpečnému brouzdališti před vstupem do hluboké části bazénu.

ISS i všechna ostatní tělesa blízko Země chrání magnetický štít planety, a tak může být konstrukce vesmírné stanice mnohem lehčí a útlejší. Při letech k Marsu to už ale bude úplně jiná písnička.