Na ISS poprvé dorazila žena z Běloruska. Cestu do kosmu vyhrála v soutěži

Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) počátkem tohoto týdne dorazili profesionální astronauti Tracy Dyson a Oleg Novitskyj a rovněž „turistka“ Marina Vasilevskaja – historicky první Běloruska, která dostala příležitost podívat se do kosmu.

„Je to pro mě velká čest a velká zodpovědnost být součástí této neuvěřitelné mise. Toto je náš národní projekt. Je to tak velká čest. Jsem tak hrdá, že reprezentuji naši republiku,“ uvedla.

Vasilevskaja byla jedním ze šesti finalistů celostátní vědecké soutěže pořádané Belarus Academy of Sciences a Belarus Space Agency. Té se celkem zúčastnilo více než 3000 žen.

„Je to letuška. To je její každodenní práce a jak víte, letušky jen nepodávají nápoje. Zodpovídají především za naši osobní bezpečnost na palubě letadla, takže jí nejsou cizí nouzové situace a ví co během nich dělat a jak zachovat klid,“ konstatovala její spolucestující Tracy Dyson z NASA.

Vasilevskaja stráví na oběžné dráze asi 12 dní. Vrátí se společně s Američankou Loral O'Hara v kosmické lodi Sojuz, která by měla na Zemi přistát 6. dubna.

Její přílet na ISS znovu ukázal, že do vesmíru se v dnešní době již mohou vydat i lidé, kteří nestrávili mnoho let tvrdým výcvikem – stačí mít spoustu peněz, nebo neuvěřitelné štěstí.