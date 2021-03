Na kole bez defektů: Materiál vyvinutý NASA může nahradit běžné pláště s duší

Řada inovací vyvinutých původně pro kosmonautiku našla uplatnění i v běžném životě. A teď tu máme dalšího adepta – materiál původně vyvíjený pro kola marsovského vozítka Curiosity se totiž ukázal jako nadějná alternativa pro výrobu cyklistických pneumatik, chlubí se NASA na svém webu.

Vývoj kol pro mimozemská vozidla je poměrně náročný. Materiál musí být velmi odolný, přitom ale pružný a lehký. Musí absorbovat drobné nerovnosti na povrchu, na druhou stranu musí umět přenést hnací síly i přes větší kameny. Zároveň to ale nemůže být něco až moc měkkého, aby se materiál po pár vyjížďkách nepoškodil. Pochopitelně nepřipadá také v úvahu, aby uvnitř byla duše se vzduchem.

Místo duše síť kovových vláken

Výsledkem mnohaletého výzkumu (který nadále pokračuje) je technologie „superelastických pneumatik“ spoléhající na materiál v podobě husté sítě na bázi hliníkových vláken, který má vlastnosti podobné paměťové pěně. Materiál odolá ostrým kamenům a je schopen absorbovat rázy, přitom ale drží tvar a je pevný při odvalování po hladkém povrchu. Navíc je velmi lehký a bezúdržbový.

Ve výzkumném středisku NASA proto začaly experimentovat s tím, že by materiál zkusili využít pro aplikaci na jízdních kolech. A ukázalo se, že to dává smysl. V podobně nadějných případech pak v NASA vznikají oddělené startupy, které už si dál řeší vlastní vývoj a případný budoucí byznys. Vznikla tedy společnost The SMART Tire Company, která nyní představila první silniční cyklistickou pneumatiku s technologií nazvanou METL.

Základem inovace je tedy „duše“ z tenkých kovových vláken, na kterou se následně aplikuje vrstva polyuretanu a finální vzorek dezénu. Jakmile se sjede, může se taková pneumatika recyklovat a vnitřní část s kovovou sítí se může restaurovat a použít znovu.

Nemělo by zůstat jen u tohoto silničního prototypu, materiál je údajně vhodný i pro kola do terénu či těžší elektrokola. NASA tvrdí, že potenciál je obrovský a nový typ pneumatik se může uplatnit i v automobilovém průmyslu nebo také u vojenských vozidel a letadel. Jenže jak víme, v dnešním světě o úspěchu technologie nerozhodují jen čistě její vlastnosti, ale také cena. A o té zatím v případě pneumatik METL nebyla řeč.