Na Mezinárodní vesmírné stanici by měl být instalován první „soukromě vlastněný“ skleník

Společnost Redwire Corporation tento týden oznámila ambiciózní plány na vybudování toho, co nazývá „vůbec prvním soukromě vlastněným skleníkem v kosmu“.

Její vedení doufá, že dotyčné zařízení bude instalováno na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a to na jaře příštího roku. Startup již uzavřel kontrakt s Center for the Advancement of Science in Space, které operace amerických laboratoří na palubě ISS spravuje.

Skleník má podle očekávání sloužit jako testovací objekt pro pěstování různých zemědělsky významných plodin v prostředí mikrogravitace. Výsledky experimentů budou důležité zejména pro budoucí astronauty a vesmírné kolonisty.



Advanced Plant Habitat

„Redwire Greenhouse rozšíří příležitosti pro vědecké objevy ke zlepšení produkce plodin na Zemi a umožní kritický výzkum pro produkci plodin ve vesmíru, který bude přínosem pro budoucí dlouhodobé lety člověka do vesmíru," uvedl mj. manažer tohoto projektu Dave Reed.

Stojí za zmínku, že Redwire Corporation má od roku 2018 na starost Advanced Plant Habitat – malou plně automatizovanou růstovou komoru na ISS. Není tedy zcela bez zkušeností.

Na druhé straně zatím nebyly zveřejněny ani žádné rendery skleníku, z čehož lze usoudit, že vše je teprve ve stádiu příprav.