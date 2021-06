Na nebe se vrátí nadzvukové cestování. Aerolinky United objednaly prvních 15 letadel

Americké aerolinky United Airlines uzavřely smlouvu se společností Boom Supersonic na dodávku 15 nadzvukových letadel. Letouny Overture budou schopné dosáhnout maximální rychlosti Mach 1,7 (tj. 2 099 km/h) a zkrátí dobu mezikontinentálních letů na polovinu.

Zatímco současnými stroji dálkové flotily trvá cesta z amerického Newarku do německého Frankfurtu více než sedm hodin, s novými stroji se zkrátí na čtyři hodiny. Let ze San Francisca do Tokia bude místo stávajících 11 hodin trvat asi 6 hodin.

Nadzvukové cestování s United

Jak ukázal zaniklý projekt Concorde, nadzvukové cestování po obloze obnáší řadu nevýhod. Zejména vysoké provozní náklady, větší spotřebu paliva či stísněný prostor pro cestující.

Poslední negativum nadzvukových strojů rozptylují aerolinky United slibem, že v letadlech Boom Overture budou mít pasažéři dostatek osobního prostoru. Cestující se mohou těšit na obrazovky v sedadlech a bezkontaktní technologie. Kabina bude zařízena jako v byznys třídě, každý pasažér bude mít přímý přístup do uličky a velké okno.

Boom Overture v akci:

Stroje by měly (v závislosti na konfiguraci) nabídnout kapacitu 65 až 88 cestujících. Budou létat ve výšce až 18,2 kilometru, tedy výš než běžná dopravní letadla, a jejich dolet má být kolem 7900 kilometrů. Výrobce slibuje 100% udržitelné letecké palivo a nulové emise oxidu uhličitého.

Budoucnost rychlejší než zvuk

Pokud se už nemůžete dočkat okamžiku, kdy si budete moci koupit letenku do nejrychlejšího dopravního letadla, budeme bohužel muset poněkud zchladit vaše nadšení. Letadlo Overture bude představeno v roce 2025, první lety jsou naplánovány na rok 2026 a přeprava cestujících má být zahájena až v roce 2029.

Za předpokladu, že vše půjde podle plánu, má United možnost objednat dalších 35 letadel. Tím by se celá nadzvuková flotila rozrostla na 50 kusů.

Boom není jediný, kdo pracuje na obnovení nadzvukového cestování na obloze. Kromě soukromníků (Lockheed Martin) připravuje NASA projekt X-59. Ten sice nemá v úmyslu postavit vlastní komerční nadzvukové letadlo, ale zaměřuje se na zdokonalení technologie tak, aby bylo možné realizovat další komerční projekty.