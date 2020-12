Na Neptunu řádí temná bouře. A dělá tam zvláštní věci

Modravá atmosféra Neptunu, složená převážně z vodíku a hélia, je mnohem bouřlivější a dynamičtější, než na podobném menším plynném obru ve Sluneční soustavě, Uranu. Astronomové na Neptunu s vesmírným Hubbleovým teleskopem v roce 2018 objevili monstrózní temnou bouři.

Objevila se na severní polokouli Neptunu. Loni se ukázalo, že se pohybuje směrem k rovníku plynného obra. Všichni přepokládali, že se v oblasti rovníku zase zmizí. Podobné tmavé skvrny jsme viděli už dříve na Jupiteru. Jenomže letos temná bouře pořádně překvapila.

Na snímcích Hubbleova teleskopu z letošního srpna (2020) je patrné, že bouře změnila směr. Pohybuje se zpět k severnímu pólu plynného obra. Teleskop Hubble sleduje tmavé skvrny na Neptunu v posledních desetiletích, ale takhle se zatím žádná z nich nechovala. Nebylo jich ovšem mnoho.

Takové chování bouře bylo zvláštní. Ale nebylo to všechno. Již v lednu Hubble spatřil novou tmavou skvrnu, po něco menší, která se objevila poblíž dotyčné bouře. Vypadalo to, jako kdyby se od bouře kus oddělil, nějakou dobu se pohyboval samostatně, a pak zase zmizel z dohledu Hubbleova teleskopu.

Dochází k rozpadu temné bouře?

Šéf výzkumu Michael H. Wong z americké University of California, Berkeley, je z pozorování aktuální temné bouře na Neptunu nadšený. Oddělení kusu bouře, kterého jsme zřejmě byli svědky, by podle něj mohl být součástí procesu rozpadu temné bouře. Něco takového jsme na Neptunu zatím neviděli.

Momentální temná bouře je širší než pozemský Atlantický oceán. Tyto tmavé skvrny jsou podle všeho gigantické systémy tlakové výše. Působí na ně setrvačná Coriolisova síla, díky které temné bouře na severní polokouli Neptunu rotují po směru hodinových ručiček.

U pozemský hurikánů je to naopak. Jsou to tlakové níže a rotují proti směru hodinových ručiček. Podle našich dosavadních modelů Neptunu vliv Coriolisovy síly v oblasti rovníku slábne natolik, že by se tam bouře měla rozpadnout. Tato bouře na to ale očividně měla jiný názor.

Pro vědce je stále záhadou, jak vlastně temné bouře, či skvrny, na Neptunu vznikají. A nejasností je kolem nich víc. Aktuální bouře bude zatím nejvíce prostudovanou ze všech, takže by nám mohla fenomén tmavých skvrn na Neptunu více osvětlit.