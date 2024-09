Na norských silnicích už jezdí více elektromobilů než aut na benzín. Další na řadě je nafta

Už je to pár let, co elektromobily v Norsku dominují prodeji nových aut. Teď poprvé akumulátory překonávají benzín i v počtu osobních vozů, které se pohybují na norských silnicích. Jedním dechem však musím dodat, že ještě silnější je na severu nafta:

diesel: 999 715 registrovaných osobních vozů (34,80%) elektromobily: 754 303 registrací (26,26%) benzín: 753 905 registrací (26,24%) plug-in hybridy: 208 185 registrací (7,25%) hybridy: 156 203 registrací (5,44%) plyn: 173 registrací (0,01%) vodík: 167 registrací (0,01%)

Během posledních 20 let zmizel z norského vozového parku více než milion benzinových aut a podobné to bude s naftovými – i jejich počet klesá a očekává se, že je přibývající elektromobily překonají v roce 2026. Norsko je na dobré cestě stát se první zemí na světě, kde mezi osobními vozy dominují elektromobily.

Čísla zveřejnila OFV, zájmová organizace, která se stará o kvalitu norské silniční sítě. Data o počtu aut čerpá z dopravního registru a jsou platná k 16. září 2024. OFV také dodává, že důležitou roli hraje sezóna. Skutečnosti, že počet baterií převýšil benzín, pomohl fakt, že Norové rádi ukládají značky do depozitu – se svými kabriolety a dalšími vozy pro zábavu jezdí pouze v létě a v září je na dlouhé měsíce zavírají do garáží.