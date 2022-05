Na oběžné dráze explodoval motor ze staré ruské rakety

Část staré ruské rakety, která více než 10 let obíhala kolem Země, náhle explodovala. V důsledku toho vzniklo několik potenciálně nebezpečných kusů vesmírného odpadu.

U.S. Space Force tento týden potvrdily, že se jednalo o motor, který se rozpadl 15. dubna. Odborníci v současnosti sledují nejméně 16 jeho trosek.

Samozřejmě se nabízí otázka, proč k tomu došlo právě nyní, tedy po výše zmíněných 10 letech. Odpovědí by mohla být skutečnost, že dotyčné zařízení pravděpodobně obsahovalo zbytky raketového paliva.

Tak trochu jako časovaná bomba...

„Je to tak trochu jako časovaná bomba, ale bez opravdového časovače,“ řekl astrofyzik Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics serveru Gizmodo.

McDowell rovněž uvedl, že ve vesmíru již dezintegrovalo nejméně 54 podobných motorů a 64 dalších stále zůstává na orbitě. „Když jsem to viděl, moc mě to nepřekvapilo. Tyto věci se vyskytovaly jednou nebo dvakrát ročně po dobu mnoha let a byl to vážně problém,“ dodal.

Tento konkrétní motor nejspíš pocházel ze sovětské rakety navržené během studené války. Modernější rakety před koncem své mise již odhazují či deaktivují vše, co by teoreticky mohlo vybuchnout.