Na oblohu se vrátí vzducholodě. Španělské aerolinky jich koupily deset, mají nižší emise než letadla

Španělské aerolinky Air Nostrum si u britské firmy Hybrid Air Vehicles (HAV) objednaly deset hybridních vzducholodí Airlander 10, informuje televizní stanice CNN. Stroje, které mají zvýšit ohleduplnost letecké dopravy vůči životnímu prostředí, budou dodány v roce 2026.

Vzducholodě s kapacitou pro přepravu 100 cestujících budou naplněné plynným héliem a s elektrickým pohonem dokážou na jedno nabití uletět 300 až 400 kilometrů. Ve srovnání s dopravními letadly, pohybujícími se rychlostí přes 800 km/h, však budou citelně pomalejší – jejich „maximálka“ má být asi 130 km/h.

Vzducholodě jako dopravní prostředek

Dohoda byla uzavřena po šesti měsících „důkladných studií a modelování“ tras v rámci Španělska. Dle výrobce by Airlander mohl být využíván i na dalších krátkých trasách, například z Liverpoolu do Belfastu (270 km), ze Seattlu do Vancouveru (205 km) či z Osla do Stockholmu (420 km). Vzducholoď, která již prošla řadou letových testů, bude létat v maximální výšce 20 000 stop (cca 6,1 km).

Ačkoli mu chybí rychlost, Airlander vyžaduje jen minimální přistávací infrastrukturu, takže by mohl přistávat blíže k městským centrům, což by cestujícím umožnilo ušetřit trochu času při cestě na letiště. Hlavním lákadlem bude pravděpodobně nízká uhlíková stopa, nicméně výrobce si rovněž klade za cíl vrátit do letecké dopravy luxus a volný čas.

Interiér vzducholodi má prostorné uspořádání sedadel 1-2-1, přičemž některá místa k sezení jsou orientována proti sobě. Průhledné stěny umožňují působivý výhled ven na krajinu pod sebou. Vzducholodě mají mít v přepočtu na jednoho cestujícího méně než desetinovou emisní stopu CO2 ve srovnání s proudovými letadly. Stroje se budou vyrábět v jižním Yorkshiru, kam přinesou 1800 pracovních míst.

Argumentem jsou desetinové emise

Prezident Air Nostrum Carlos Bertomeu uvedl, že vzducholodě pomohou jeho firmě dosáhnout cílů Evropské unie „Fit for 55“, které spočívají ve snížení emisí do roku 2030 nejméně o 55 %. „Dohody, jako je tato, jsou velmi účinným způsobem, jak dosáhnout cílů dekarbonizace plánovaných v legislativní iniciativě Fit for 55.“ řekl.

Aerolinky, které v současné době působí jako franšíza letecké společnosti Iberia, neuvedly, na jakých trasách budou Airlander provozovat. Jedna z očekávaných linek by mohla vést z Barcelony do oblíbeného turistického letoviska Palma de Mallorca, přičemž let potrvá zhruba čtyři a půl hodiny.

Výkonný ředitel Hybrid Air Vehicles Tom Grundy řekl: „Airlander je navržen tak, aby zajistil lepší budoucnost pro udržitelné letecké služby, umožnil vznik nových dopravních sítí a poskytl našim zákazníkům možnosti rychlého růstu. Naše partnerství s Air Nostrum Group, která je první leteckou společností využívající Airlander 10, vede k této budoucnosti.“