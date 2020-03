Na planetě Merkur by se teoreticky mohl vyskytovat život

Na planetě Merkur by mohly panovat podmínky umožňující existenci života. Plyne to z nové studie, která byla minulý týden zveřejněna v žurnálu Scientific Reports.

„Je možné, že dokud by tam byla voda, teploty by byly vhodné pro přežití a možná i vznik života,“ uvedl jeden z jejích autorů, Jeffrey Kargel z Planetary Science Institute, v rozhovoru pro The New York Times.

Kargel a jeho kolegové zpochybňují teorii, podle níž jsou za chaotickou podobu Merkurova povrchu zodpovědná zemětřesení. Místo toho navrhují, že charakteristické praskliny by mohly vznikat v důsledku působení těkavých látek, které „vybublávají“ směrem nahoru.

Hloupost, nebo...?

Samotný povrch je příliš horký, ale v podzemí by tyto těkavé látky mohly vytvořit prostředí přátelské k nějakým formám života.

Kargel připustil, že on sám se k této zpočátku stavěl skepticky. Pak se ale pustil do analyzování geologických důkazů a začal uvažovat i o fyzikálních a chemických podmínkách.

„A čím více jsem se tomu věnoval, tím více jsem si uvědomoval, že tento nápad… dobře, může to být hloupost, ale není to úplná hloupost,“ dodal.