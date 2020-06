Na Plutu kdysi mohl existovat rozsáhlý podzemní oceán

Trpasličí planetu Pluto lze v současnosti označit za obří ledový balvan. Vědci však nyní přišli s novým výzkumem, který naznačuje, že svou existenci mohla začít jako horký svět s rozsáhlým podzemním oceánem.

„Dokonce i v tomto chladném prostředí, v takové vzdálenosti od Slunce, by všechny tyto světy mohly vzniknout jako horké a s tekutými oceány,“ uvedl Carver Bierson, postgraduální student na UC Santa Cruz.

Ze studie publikované v žurnálu Nature Geoscience plyne, že teplo dostačující pro vznik takového podpovrchového oceánu mohl vytvořit proces akumulace hmoty.

Pomohla mise sondy New Horizons

„Lidé dlouho přemýšleli o tepelné evoluci Pluta a možnosti, že by oceán přečkal až do dnešních dní. Nyní, když máme obrázky povrchu Pluta z mise NASA New Horizons, můžeme porovnat to, co vidíme, s predikcemi různých modelů tepelné evoluce,“ konstatoval Francis Nimmo, který na výše zmíněné UC Santa Cruz působí jako profesor vědy o Zemi a planetách.

Výsledky dosavadních analýz podporují myšlenku „horkého startu“, v důsledku něhož by dnes na povrchu měly být patrné stopy po rozšiřování vzniklé při zamrzání oceánu. Což skutečně jsou.

„Vidíme spoustu dokladů expanze, ale žádný doklad komprese, tudíž pozorování jsou ve větším souladu s Plutem začínajícím s tekutým oceánem,“ argumentuje Bierson.