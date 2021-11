Na povrchu Měsíce je tolik kyslíku, že by stačil pro lidstvo na 100 tisíc let

Lidstvo se připravuje na pořádný vstup na Měsíc. Plánují se základny i trvalé osídlení Měsíce. Zásadní součástí tohoto úsilí je i vývoj technologií pro co největší využití lunárních surovin, protože vozit cokoliv ze Země na Měsíc je nesmírně nákladné a v dohledné době se to moc nezlepší.

Jednou ze základních surovin, bez nichž se lidé na Měsíci neobejdou, je nepochybně kyslík. Musíme dýchat. Kde ho vzít? Povrch Měsíce je pokrytý regolitem, několik metrů mocnou vrstvou rozdrolených hornin a prachu, která vznikla během miliard let dopadů velkých i malých meteoritů a působením rozmanitého kosmického záření.

Podle toho, co víme, regolit obsahuje přibližně 45 procent kyslíku, tedy nemalé množství. Problém je v tom, že kyslík je tam pevně vázaný v minerálech. Pro jeho získání je nutné vynaložit energii. Je to možné udělat například elektrolytickými reakcemi, tedy s použitím elektrického proudu.

Na Zemi se takový postup používá při těžbě surovin, jako je například hliník. Kyslík je v takovém případě vedlejším produktem, který obvykle volně uniká do atmosféry.

Chce to dostatek energie

Na Měsíci by kyslík byl naopak zásadním produktem. Jde jen o to, sehnat dost energie, nejlépe takové, kterou bude možné pořídit přímo na Měsíci, tedy například solární energii.

Belgický startup Space Applications Services letos ohlásil, že pracuje na reaktorech, které by měly těžit kyslík z hornin elektrolýzou. Počítají s tím, že takové zařízení pošlou na Měsíc v roce 2025, v rámci evropské mise ISRU (In-situ resource utilization).

Kolik kyslíku by takto bylo možné získat? Metr krychlový regolitu obsahuje zhruba 1,4 tuny hornin, z čehož je asi 630 kg kyslíku. Podle tabulek NASA průměrný člověk spotřebuje asi 800 gramů kyslíku denně. Jeden metr krychlový regolitu tedy obsahuje kyslík, který by stačil jednomu člověku na déle než dva roky.

Na základě hrubých odhadů množství regolitu na Měsíci lze odvodit, že v něm je kyslík pro celé lidstvo, tedy 8 miliard lidí, na asi 100 tisíc let. Platí to pochopitelně za situace, že by bylo možné vytěžit všechen ten kyslík beze ztrát. I tak ovšem jde o úctyhodné množství. Pokud dostaneme na Měsíc potřebné technologie a zařízení, tak by s kyslíkem neměl být problém.

Titulní foto: ESA; RegoLight, visualisation: Liquifer Systems Group, 2018, CC BY-SA 3.0