Na pozemek kanadského farmáře dopadl obří kus vesmírného odpadu. Zřejmě jde o část rakety SpaceX

Kanadský farmář Barry Sawchuk na svém poli nalezl něco skutečně neočekávaného: kus vesmírného odpadu vážící cca 40 kg.

„Původně jsme si mysleli, že to je jen nějaký normální odpad. Ale nebyl jsem si jistý. Neživím se stavbou kosmických lodí. Farmařím,“ řekl televizní a rozhlasové stanici CBC.

Podle dostupných informací se zřejmě jedná o část rakety společnosti SpaceX, která byla vypuštěna v únoru. Velkým štěstím samozřejmě bylo, že dotyčný objekt dopadl do řídce obydlené oblasti.

„Kdyby to zasáhlo centrum Reginy (hlavní město kanadské provincie Saskatchewan, pozn. red.) nebo třeba New York City, mohlo to velice snadno někoho zabít,“ konstatovala profesorka astronomie Samantha Lawle z University of Regina.

Sawchuk nyní doufá, že se mu podaří dotyčný kus rakety prodat, přičemž případný výtěžek chce věnovat na vybudování hokejového hřiště v jeho rodném městečku Ituna.

Připomeňme, že minulý měsíc jiný vesmírný odpad (pocházející z Mezinárodní vesmírné stanice) prolétl střechou domu Američana Alejandra Otera a jen zázrakem nikoho nezranil.