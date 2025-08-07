Na severu Prahy vyroste nový dálniční most přes Vltavu. Architektonická soutěž zná pět finalistů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stojí před finálním rozhodnutím, jakou podobu získá nový most přes Vltavu, který se stane klíčovou součástí Pražského okruhu v úseku 519 mezi Suchdolem a Březiněvsí. Plány na most v této lokalitě existovaly již ve 30. letech minulého století. Termín pro výběr jednoho z pěti finálových návrhů je stanoven na konec září 2025.
Mimochodem Mapy.com mají plánovaný úsek okruhu naznačený.
Z patnácti návrhů vybrali pět
Celému procesu předcházela mezinárodní architektonická soutěž, což je u dálničních mostů v našich končinách premiéra. Soutěž byla dotována celkovou částkou 20 milionů korun, přičemž nejvýše oceněný návrh získá 5 milionů. ŘSD plánuje všechny návrhy představit veřejnosti na výstavě, o jejímž konání jedná například s Národním technickým muzeem.
Z původních patnácti odevzdaných návrhů vybrala odborná porota, složená ze zástupců ŘSD, Prahy, expertů z ČVUT i předních architektů, pětici nejlepších. Tento přístup ukazuje snahu skloubit ryze technickou funkci s estetickou hodnotou, což si takto exponovaná stavba bezesporu zaslouží.
Přemostění vltavského údolí o délce bezmála 600 metrů se bude klenout nad hladinou řeky ve výšce 80 metrů. Mostní konstrukce ponese tři jízdní pruhy v každém směru a počítá se i s plnohodnotným prostorem pro pěší a cyklisty, kteří tak získají nové propojení mezi oběma břehy. Předpokládané náklady se pohybují kolem dvou miliard korun bez daně z přidané hodnoty.
Poslední dílek skládačky
Největší pozornost na sebe strhl návrh sdružení firem Stráský, Hustý a partneři a Studio acht, který porota ocenila nejvýše. Jeho hlavní předností je řešení bez masivních pilířů v údolí řeky, což znamená citlivější zasazení do chráněné krajiny. Jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka, jde o velmi organické a cenné řešení. Porota sice připustila možné vyšší náklady kvůli delšímu rozpětí, ty jsou však podle ní vyváženy mimořádným ekologickým přínosem.
Návrh sdružení firem Stráský, Hustý a partneři a Studio acht. Další mosty z pětice vybraných najdete v galerii tohoto článku.
Finální verdikt však ještě nepadl. ŘSD nyní musí pečlivě zvážit nejen architektonickou kvalitu, ale i kritéria jako je technická proveditelnost, udržitelnost a samozřejmě investiční i provozní náklady. I ostatní návrhy, které postoupily do finále (od studií Valbek, COWI Czech Republic, 2T engineering & TOP CON SERVIS a ov architekti & V–CON) mají své silné stránky, ať už jde o jednoduchost konstrukce, rychlost výstavby nebo velkorysé řešení pro pěší a cyklisty.
Tato stavba je posledním dílkem skládačky pro zkompletování severní části Pražského okruhu, který po dokončení bude měřit přes 83 kilometrů, z nichž je aktuálně hotová zhruba polovina. Samotná realizace mostu by měla začít v roce 2027 a cílem je, aby celý Pražský okruh sloužil řidičům v letech 2030 až 2031.