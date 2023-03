Na Slunci se otevřela díra tak velká, že by se do ní vešlo dvacet Zemí

Na Slunci se otevřela díra dostatečně velká na to, aby se do ní vešlo dvacet Zemí. Jde o další známku toho, že naše hvězda vstupuje do nejdivočejšího období svého jedenáctiletého cyklu.

I když tyto geologické útvary nejsou ničím neobvyklým – např. minulý týden astronomové objevili podobnou díru, která je 30krát větší než Země – obvykle se vyskytují v blízkosti solárních pólů.

Tato konkrétní však byla zaznamenána poblíž rovníku, což mj. znamená, že se můžeme těšit na ohromující polární záře. Právě takovéto události totiž způsobují, že ze Slunce jsou „vystřelovány“ částice, které následně interagují s atmosférou naší planety.

Čeká nás rychlý vítr

„Očekával bych, že z této koronální díry k nám dorazí nějaký rychlý vítr. Pravděpodobně mezi páteční nocí a sobotním ránem,“ uvedl Daniel Verscharen z University College London.

Připomeňme, že minulý týden mohli sledovat velkolepé polární záře obyvatelé velké části Severní Ameriky – a to díky geomagnetické bouři vyvolané silnými slunečními erupcemi.

Podle serveru Space.com se jednalo o vůbec nejzuřivější sluneční bouři svého druhu za uplynulých cca šest let, jejíž intenzita překvapila i odborníky na vesmírné počasí.