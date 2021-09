Na španělském ostrově došlo k erupci stratovulkánu. Podívejte se, jak láva pohltila kostel

Jak jsme vás již informovali, na španělském ostrově La Palma tento měsíc došlo k erupci rozsáhlého stratovulkánu Cumbre Vieja. Podle Washington Post bylo dosud zničeno více než 500 budov a 20 kilometrů silnic.

📽VÍDEO | El momento en que colapsa el campanario de la iglesia de Todoque al ser alcanzada por una colada de lava pic.twitter.com/ZDHsdYRFK1 — Cadena SER (@La_SER) September 26, 2021

Výše uvedené video zachycuje jeden místní kostel, který se zhroutil v oblaku temného popela poté, co ho zasáhl proud lávy.

Tisková agentura Associated Press uvádí, že situace se již začíná uklidňovat a Cumbre Vieje vstupuje do fáze „nízké aktivity“. Láva si nyní razí cestu prudkým svahem a blíží se ke břehu oceánu.

Úředníci z vulkanologického institutu Involcan na Facebooku nicméně varovali, že pokud se dostane do vody, mohlo by to představovat zdravotní riziko pro místní obyvatele.

V takovém případě totiž v důsledku tepelného šoku vzniknou oblaky kyseliny chlorovodíkové a střepy sopečného skla. To může způsobit podráždění pokožky a zánět dýchacích cest.

Titulní foto: Rafael Medina, CC BY-NC-ND 2.0