Na stále více snímcích pořízených Hubbleovým vesmírným dalekohledem jsou vidět satelity

Na stále více snímcích pořízených Hubbleovým vesmírným dalekohledem (HST) jsou vidět satelity, jejichž počet na oběžné dráze se od roku 1990 – kdy byl dotyčný teleskop vypuštěn – drasticky zvýšil.

Mezi lety 2009 a 2020 činila pravděpodobnost toho, že se na nějaké fotografii z HST objeví družice, 3,7 %. Ale v roce 2021 to už bylo celých 5,9 %.

Nikoho asi nepřekvapí, že řada lidí za hlavního viníka této situace označuje Elona Muska, respektive jeho společnost SpaceX, která usilovně buduje obří konstelaci Starlink.

Přesun na orbitu?

Sám Musk svého času jako možné řešení navrhoval to, že teleskopy by se mohly přesunout na oběžnou dráhu. Jenže právě tam se Hubble nachází, takže zase až tak snadné to evidentně nebude...

„Nejen, že musíte umístit své teleskopy do vesmíru, ale musíte je také umístit nad veškerý ostatní provoz,“ vysvětlil astronom Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Momentálně je rušení jen nepatrné a ve většině případů ho podle NASA lze „snadno odstranit pomocí standardních technik redukce dat, přičemž většina ovlivněných snímků je i nadále použitelná“. V nadcházejících letech se to však téměř jistě změní.