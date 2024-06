Na svahu marťanské sopky Arsia Mons jsou díry. Nikdo neví, co je uvnitř

Kamera HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) pořizuje nádherné snímky povrchu Marsu z paluby amerického satelitu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). V roce 2007 poslala na Zemi snímky okolí marťanské sopky Arsia Mons, na nichž jsou patrné zvláštní, výrazně kruhové díry.

Arsia Mons je monumentální štítový vulkán, jeden z tria vulkánů, které dominují rozsáhlé vulkanické planině Tharsis. Planina se táhne do vzdálenosti kolem 5 tisíc kilometrů a dosahuje výšek kolem 7-10 kilometrů na úrovní Marsu. V minulosti se tam musela odehrát děsivá vulkanická apokalypsa, jedna z nejvýraznějších ve Sluneční soustavě.

Kruhové díry, o nichž je řeč, mohly vzniknout v souvislosti s touto vulkanickou aktivitou. Nebylo by to nic neobvyklého, podobné známe na Zemi. Podle odborníků by to mohly být zřícené stropy lávových tunelů. Taková možnost velmi zajímá planetární vědce a inženýry, kvůli průzkumu, a také jako šance pro stavbu základen na Marsu.

Jsou ale i jiné možnosti. Mohly by to být pouhé hluboké jámy, které nejsou napojené na systémy lávových tunelů. I takové případy známe ze Země, například z Havaje, jako „jámové krátery“ pit craters. Vznikají v důsledku zřícení lávových prostor ve větších hloubkách.

Vědci stále nemají jistotu

Pokud jde o díry na Arsia Mons, vědci si stále nejsou jistí. Bohužel do nich není moc dobře vidět. Známé jámové krátery na Havaji mají šířku 8 až 1140 metrů a jejich hloubka činí 6 až 186 metrů. Nejznámější díra na Arsia Mons má podle dostupných informací průměr jen pár metrů a její hloubka je snad 178 metrů, čímž by se vešla do spektra jámových kráterů na Havaji.

V současné době máme mnohem větší znalosti o podobných útvarech na Měsíci než na Marsu. Máme k dispozici snímky, na nichž je trochu patrná jejich vnitřní struktura. Také víme, že alespoň v některých z nich panuje stálá teplota kolem 17 °C, což je příznivé pro případné lunární stavební aktivity.

Mars je pro nás v tomto směru záhadou a zároveň je nesmírně lákavý. Díky mnohem slabší gravitaci, než je ta pozemská, by tam mohly být mnohem větší lávové tunely než na Zemi. Něco jako Moria, království ve Středozemi. Třeba bychom tam mohli postavit celá města. Až tam dostaneme nějaké drony, určitě se dozvíme víc.