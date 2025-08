Na světě bude první uhlíkově neutrální stát. Nutno dodat, že zrovna Vatikán to má docela jednoduché

Vatikán se stane prvním uhlíkově neutrálním státem na světě. Projekt velké solární elektrárny v červnu 2024 inicioval papež František, dokončí jej nedávno zvolený papež Lev XIV.

Elektrárna bude mít rozlohu 430 hektarů, takže bude téměř devětkrát větší, než celý Vatikán. Je tedy jen logické, že bude ležet na území Itálie, konkrétně v oblasti Santa Maria di Galeria asi 17 kilometrů severozápadně od Vatikánu, asi 9 kilometrů za hranicemi současného Říma. Ač je lokalita ve vlastnictví Vatikánu, stavbu musela schválit i italská strana a právě k tomu formálně došlo podpisem smlouvy ve čtvrtek 31. července.



Za Vatikán podepsal dohodu arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, za Itálii Francesco Di Nitto, italský velvyslanec u Svatého stolce.

Dostupné zdroje neuvádí plánovaný výkon elektrárny, podle rozlohy je však možné jej odhadnout na 150 až 200 MW. To by mělo bezpečně pokrýt energetické potřeby Vatikánu, přebytečnou energii „poskytne komunitě“. Svatý stolec zdůrazňuje, že půjde o agrivoltaickou elektrárnu, což znamená, že kromě instalace solárních panelů bude půda vytěžována i zemědělsky. Termín dokončení stavby neznáme, stát by měla kolem 100 miliónů eur.



Papež Lev XIV na návštěvě vysílacího centra v Santa Maria di Galeria v červnu 2025.

V Santa Maria di Galeria je od 50. let vysílací centrum Vatikánskeho rozhlasu. Četné antény jsou trnem v oku okolních obyvatel, na Vatikán v průběhu let mířilo několik žalob, ale negativní vliv vysílání na lidské zdraví se prokázat nepodařilo. Vatikán přesto ustoupil a zkrátil vysílací čas.