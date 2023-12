Na těchto 17 exoplanetách jsou oceány pod ledovým příkrovem. Tady má smysl hledat život

Ve Sluneční soustavě podezříváme některé měsíce plynných obrů, že by mohly hostit rozsáhlé podpovrchové oceány, svírané ledovým příkrovem. Jsou to pro nás fascinující, neznámé světy, které bychom velmi rádi prozkoumali zblízka. Chováme si určitou naději, že by tam v případě souhry příznivých okolností snad mohly existovat nějaké živé organismy.

Odborníci americké vesmírné agentury NASA teď přicházejí se zjištěním, že v planetárních systémech kolem nás se občas nacházejí exoplanety, které jsou podobné právě zmíněným měsícům s podpovrchovým oceánem. Během nedávného výzkumu vytipovali celkem 17 exoplanet, kde by mohl být rozsáhlý oceán pod ledovým příkrovem. Astrobiologové je považují za slibné pro hledání možného života.

Konkrétní chemické složení těchto světů zůstává nejasné. Dřívější odhady jejich povrchových teplot ale každopádně ukazují, že jde o planety podstatně chladnější než naše Země. Rovněž by měly mít nižší hustotu, při zhruba stejné velikosti jako Země.

Povrch pokrytý ledem, ale...

Jak uvádí Lynnae Quicková z Goddardova kosmického střediska NASA, jejich analýza předpovídá, že zmíněných 17 světů má povrch pokrytý ledem, ale zároveň tyto exoplanety získávají dostatečné množství energie zevnitř, díky rozpadu radioaktivních izotopů a také díky slapovým silám na oběžné dráze kolem hvězdy. Proto na nich mohou být kapalné podpovrchové oceány.

Jinak řečeno, mateřské hvězdy tyto exoplanety neohřívají dost na to, aby na jejich povrchu mohla dlouhodobě existovat kapalná voda, ale zároveň tam pravděpodobně fungují procesy, které udržují podpovrchové oceány v kapalném stavu.

Quicková k tomu dodává, že všech 17 exoplanet, o nichž je řeč, by také mohlo projevovat kryovulkanickou aktivitu. Z jejich povrchu nejspíš tryská ledová voda, jako třeba na Enceladu nebo na Europě.

Podle výsledků výzkumu jsou nejvíce slibné exoplanety Proxima Centauri b a LHS 1140 b. Jejich podpovrchové oceány by měly blízko k povrchu. Kryovulkanické gejzíry by tam měly být stokrát až tisíckrát aktivnější než na Europě. Je-li to pravda, jde o doslova gejzírové světy. Naše teleskopy by takovou aktivitu prý i mohly zaznamenat.

Titulní foto je pouze ilustrační.