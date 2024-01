Na tokijském letišti se srazil Airbus 350 s menším letadlem. Cestující i posádka unikli z plamenů

Airbus A350 letecké společnosti Japan Airlines začal na tokijském letišti Haneda hořet poté, co se při přistání srazil s menším letadlem pobřežní stráže (podle některých zpráv šlo o letoun Bombardier Dash 8). Video pořízené v úterý večer místního času ukazuje letadlo, pohybující se po dráze s ohněm vycházejícím z oken a motorové části.

Všech 367 cestujících a dvanáct členů posádky z paluby Airbusu bylo úspěšně evakuováno. Vzhledem k rozsahu požáru a k úrovni poškození trupu letadla lze soudit, že cestující i posádka dodrželi veškeré evakuační postupy. Pět ze šesti osob na palubě menšího letadla je však v současné době nezvěstných – údajně měl přežít pouze kapitán.

Překvapivě klidní cestující

Záběry místní televize zachytily okamžik, kdy cestující utíkali přes ranvej, zatímco letadlo za nimi hoří. Později se objevily videozáznamy z vnitřku letadla pořízené během přistání a bezprostředně po zastavení. Zdá se, že cestující zůstali překvapivě klidní i v okamžicích, kdy kabinu zaplnil kouř.

Pouhé dva roky starý Airbus A350 s registrací JA13XJ letěl nejprve z Tokia do Sappora. Následně odstartoval v 16:27 ze Sappora a po jedné hodině a dvaceti minutách letu přistál v Tokiu na dráze 34R. Zde se patrně střetl s letadlem pobřežní stráže, které mělo dopravit životně důležité zásoby na letiště Niigata v prefektuře Ishikawa, kterou včera zasáhlo silné zemětřesení.

Na záběrech z místa je vidět hasičské vozy a stroj, který je zcela pohlcený plameny. Jedná se o vůbec první ztrátu Airbusu A350, která přišla téměř devět let poté, co byl tento typ v lednu 2015 poprvé uveden do provozu u společnosti Qatar Airways.