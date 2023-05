Na Zemi vše souvisí se vším. Kouř z lesních požárů v Austrálii zásadně ovlivnil klima po celém světě

Dle nově publikované studie se emise z australských požárů v letech 2019 až 2020 podílely na vzniku tříletého období super La Niña, které podpořilo sucha v Africe a hurikány v Atlantiku. Aerosolový spad z lesních požárů, zuřících na ploše více než 181 tisíc čtverečních kilometrů, byl tak trvalý a velký, že projasnil rozsáhlou oblast mraků nad subtropickým Tichým oceánem, informuje web Inside Climate News.

Podle vědeckého výzkumu, jehož výsledky byly tento týden zveřejněny v odborném časopise Science Advances, se pod těmito mraky ochladil povrch oceánu a atmosféra, což posunulo klíčový tropický srážkový pás na sever a uvrhlo rovníkový Pacifik do nečekané a dlouhotrvající chladné fáze cyklu La Niña.

Kouř z Austrálie ovlivnil celou planetu

Aerosoly z lesních požárů jsou v podstatě žhavý prach – mikroskopické kousky zuhelnatělých minerálních nebo organických látek, které se mohou vznášet v přehřátých mracích z lesních požárů až do stratosféry a šířit se po obou polokoulích s různými klimatickými účinky v závislosti na tom, kde vznikly a kde skončily.

V nové modelové studii vědci kvantifikovali, jak aerosoly z australských požárů způsobily, že mraky nad tropickým Pacifikem odrážely zpět do vesmíru více slunečního světla. Ochlazující účinek se rovnal zhasnutí tříwattové žárovky na každém čtverečním metru sledované oblasti. Toto ochlazení, jak ukázala data, posunulo pásmo mraků a dešťů zvané intertropická zóna konvergence na sever.

Tyto vlivy dohromady patrně přispěly ke vzniku vzácné tříleté La Niña, která trvala od konce roku 2019 do roku 2022. Dopady La Niña se doslova rozlétly do celého světa, zintenzivnily sucho a hladomor ve východní Africe a připravily oblast Atlantského oceánu na vznik hurikánů. Rok 2020 se stal nejaktivnějším obdobím tropických bouří v historii se 31 tropickými a subtropickými systémy, včetně 11 bouří, které se v USA dostaly na pevninu.

Od kouře po kapky vody v atmosféře

„Tato zjištění poukazují na rozsáhlé mnohaleté dopady na klima způsobené bezprecedentní sezónou lesních požárů,“ uvedl hlavní autor studie John Fasullo z Národního centra pro výzkum atmosféry v Boulderu, který se jako vědec zabývá atmosférou.

„Od listopadu do ledna se do ovzduší nepřetržitě dostávalo obrovské množství kouře,“ řekl Fasullo. „Čím více pevných částic je v atmosféře, tím více kapiček v mracích vzniká, ty jsou jasnější a v atmosféře vydrží déle. Tyto vrstvy mraků jsou pro energetický rozpočet Země tak důležité, že pokud se vám je podaří byť jen trochu narušit, znamená to velký rozdíl.“

Autoři studie varovali, že takto rozsáhlé interakce mezi aerosoly z lesních požárů a klimatem „mohou být v důsledku probíhajících klimatických změn častější, protože lze předpokládat, že lesní požáry budou sílit a budou se vyskytovat častěji“.

Lesní požáry spustily řetězec událostí

Nový článek koreluje s výsledky nedávného výzkumu o vlivu globálního oteplování na oceánské proudy v Jižním oceánu, uvedl klimatolog z Národního střediska pro výzkum atmosféry Stephen Yeager, který se na studii nepodílel. „Požáry spustily řetězec událostí, které vedly k ochlazení ve východním Pacifiku. Je to řetězová reakce, kterou můžeme v budoucnu očekávat častěji.“

Yeager uvedl, že nový výzkum je cenný, protože poukazuje na to, jak změny a narušení ekosystému na pevnině mohou ovlivnit oceán a atmosféru. „Myslím, že to přinejmenším ukazuje, že klimatický systém je natolik propojený, že nelze zasáhnout na jednom místě, aniž by to neovlivnilo vývoj klimatu v jiných lokalitách.“

Fasullo uvedl, že tento výzkum by také mohl zpřesnit sezónní předpovědi pro epizody El Niño a La Niña, což je důležité, protože obě fáze cyklu probíhajícího v Tichém oceánu mají extrémní dopady na klima v různých regionech a v jednotlivých ročních obdobích. Dodal, že účinky kouře zdokumentované v této studii ukazují, jak může extrémní událost na pevnině uvést klimatický systém do jiného stavu.

John Fasullo zdůraznil: „La Niña obvykle následuje po El Niño, ale toto je příklad události La Niña, která trvala tři roky a neměla žádné předchozí El Niño. To není úplně nemožné, ale je to málo pravděpodobné. Je to bezprecedentní. Předchozí dlouhotrvající La Niñy se vždy odehrávaly po silném El Niñu.“

Cyklus El Niño-La Niña

V cyklu El Niño-La Niña se v rovníkovém Tichém oceánu přibližně jednou za tři až sedm let střídají teplejší a chladnější klimatické podmínky, což má do jisté míry předvídatelný vliv na průběh bouří a srážek a s tím spojené extrémy.

Tyto dvě věci jsou jedinečné a naznačují, že něco podobného jako australské požáry bylo rozhodující pro spuštění La Niña na konci roku 2019, řekl Fasullo. Dodal, že odborníci na klima byli zaskočeni jeho náhlým vznikem a intenzitou. V budoucnu by výpočet vlivu kouře z lesních požárů mohl umožnit dřívější a přesnější předpověď, což by obyvatelům poskytlo více času na přípravu na dopady.

Fasullo i Yeager uvedli, že tato zjištění by mohla mít vliv i na případné budoucí návrhy na zmírnění globálního oteplování pomocí geoinženýrství. V minulosti vědci navrhli, že rozjasnění mořských mraků záměrným rozptýlením aerosolů by mohlo být jedním ze způsobů, jak dočasně zmírnit oteplování způsobené skleníkovými plyny.

„Existují dvě studie, které se zabývaly různými oblastmi zeměkoule s cílem určit, kde by bylo nejúčinnější rozjasnit mraky,“ řekl Fasullo. „Shodou okolností identifikovaly stejnou oblast v jihovýchodním subtropickém Pacifiku, kterou jsme zkoumali my, a že pokud to uděláte, nastane La Niña. Jedná se o 13 let staré studie o rozjasňování nadmořské oblačnosti, a že jsou relevantní pro australské požáry v letech 2019 a 2020, je prostě podivuhodné.“