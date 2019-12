Nabíjecí robot od VW: když nepřijede elektromobil k nabíječce, musí přijet nabíječka k autu

Německá automobilka Volkswagen představila prototyp nabíjecího robota. Jeho základní myšlenka spočívá v tom, že řidiči elektromobilů nebudou muset v garážích hledat parkovací místo s nabíjecím stojanem. Zaparkují, kde chtějí, a nabíječka přijede až k nim.

Vize nabíjecích robotů přitom není úplnou novinkou – již v roce 2015 prezentovala Tesla na sociální síti Twitter video, ve kterém se nabíjecí konektor na robotické paži automaticky připojí k portu vozidla. VW však hodlá jít ještě o kousek dál – jeho roboti by měli být schopni samostatného pohybu po garážích.

Nabíjecí robot se chystá do akce

V praxi by to mělo fungovat zhruba následovně: řidič přijede do garáží a zaparkuje na volném parkovacím místě. Následně si přes aplikaci zavolá nabíjecího robota, který k vozidlu přiveze externí baterii a bez jakékoli aktivity ze strany řidiče ji připojí k nabíjecímu portu.

Volkswagen deklaruje nabíjení výkonem až 50 kW, což sice při krátkodobém stání nebude stačit k plnému dobití většiny akumulátorů, ale pomůže prodloužit dojezd například na cestu domů. V rámci jedné garáže by mohlo fungovat více robotů najednou, čímž se rozšíří parkovací kapacita pro elektrické automobily.

S nalezením auta a jeho nabíjecího portu pomáhá celá řada technologií, počínaje kamerami s technologií počítačového vidění, přes laserové snímače, až po ultrazvukové senzory. Vozítka by díky tomu měla být schopna zcela autonomního provozu.

Kdy se dočkáme v praxi?

V propagačním videu VW ukazuje příjezd elektromobilu do podzemní garáže. Po zaparkování je řidiči prostřednictvím mobilní aplikace nabídnuto nabíjení. V případě souhlasu si nabíjecí robot připojí mobilní akumulátor, který následně odveze a zapojí do zásuvky vozidla. Nakonec obstará jeho odpojení, odvoz a opětovné připojení akumulátoru k elektrické síti.

Volkswagen tvrdí, že zatím nerozhodl o možném datu uvedení nabíjecího robota na trh. Zavádění do praxe bude pravděpodobně záviset na řadě faktorů, včetně schopnosti rozpoznávat a používat různé nabíjecí porty. Jistě bude důležité, zda budou roboti spolupracovat i s elektromobily jiných značek.

Každopádně nabíjecí roboti by mohli být zásadní pro další posun v segmentu elektromobility. S rostoucím počtem automobilů poháněných bateriemi totiž nebude příliš reálné vybavit každé parkovací místo nabíjecím stojanem. Právě to by mobilní nabíječky mohly vyřešit jednoduchou a elegantní cestou.