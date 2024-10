Nabíjecí stanice pro elektromobily neslouží jen k nabíjení. Mají významný pozitivní dopad na místní ekonomiku

Elektromobily a jejich nabíjecí stanice se stávají stále běžnější součástí moderního světa. Tyto stanice ovšem nepřinášejí výhody jen majitelům elektrických automobilů, ale mají také nezanedbatelný dopad na místní ekonomiku. Nejnovější studie Massachusettského technologického institutu (MIT) ukazuje, že instalace nabíjecí stanice pro elektromobily může významně podpořit přilehlé podniky a jejich příjmy.

To, co kritici elektromobilů považují za jednu z jejich největších nevýhod – tedy relativně dlouhá doba nabíjení – může být pro provozovatele podniků v okolí nabíjecí stanice zásadní výhodou. Proces nabíjení totiž trvá mnohem déle než tankování benzinu či nafty, což dává řidičům prostor strávit čas v okolních obchodech a restauracích.

Nabíječka přináší nárůst tržeb

Studie například zjistila, že podniky v blízkosti těchto stanic zaznamenaly v roce 2019 nárůst tržeb o 1,4 %, což představuje přibližně 1500 dolarů ročně navíc (cca 33 700 Kč). Není to sice vysloveně světoborná částka, ale když se podíváme na souhrnné číslo za všechny podniky v okruhu několika stovek metrů, už to dává smysl.

V letech 2021 až 2023, tedy po pandemii covidu-19, byl tento nárůst nižší, konkrétně okolo 400 dolarů ročně (cca 9000 Kč). Studie tento pokles částečně připisuje tomu, že se nabíjecí stanice staly běžnějšími a řidiči tak utráceli peníze na více místech. Studie zmiňuje také ekonomické dopady pandemie, které ovlivnily kupní sílu zákazníků a snížily poptávku po některých typech služeb a produktů.

Přesto jde o slušnou částku, která pokrývá zhruba 11 % nákladů na instalaci běžné stanice. Firmy, které si uvědomí, že toto zařízení nepřitahuje jen majitele elektromobilů, ale také zvyšuje jejich tržby tím, že zákazníci zůstávají v okolí delší dobu, mohou tímto způsobem vylepšit své podnikání.

Nejvíc z toho těží kavárny a restaurace

Z hlediska typů podniků, které nejvíce těží z přítomnosti nabíjecích stanic, jsou to především kavárny, restaurace a obchody s potravinami či drobným zbožím. Zákazníci si rádi během čekání na dobití vozu dají kávu nebo jídlo, a přitom udělají nějaký ten impulzní nákup. Tento trend přináší pohled na to, jak by měly být strategicky umisťovány nové nabíjecí stanice.

Dalším zajímavým faktem, který studie odhalila, je, že zatímco v roce 2019 byly hlavním tahounem nárůstu tržeb rychlonabíjecí stanice, od roku 2021 se tento trend přesunul směrem k pomalejším nabíječkám. Důvod je prostý: tyto stanice nabízejí řidičům více času, který mohou strávit v okolních podnicích. Rychlé nabíječky sice umožňují kratší dobu nabíjení, ale tím pádem se snižuje i doba, kterou zákazníci tráví v daném místě.

Jaké jsou tedy závěry pro podnikatele? Instalace nabíjecí stanice v blízkosti provozovny může to být výhodná investice. Podobně, jako dříve Wi-Fi, se nabíjení elektromobilů může stát běžnou, ba očekávanou službou, která přiláká více zákazníků. A s rostoucí popularitou elektromobilů tento trend pravděpodobně poroste.

Může oživit chudé regiony

Studie poukazuje na to, že nabíjecí stanice pro elektromobily mají zvláštní význam pro ekonomickou revitalizaci podniků v nízkopříjmových nebo znevýhodněných oblastech. V těchto regionech, které často trpí nižší spotřebitelskou aktivitou a nedostatkem investic, mohou nabíjecí stanice fungovat jako katalyzátor oživení místní ekonomiky.

Odborníci zjistili, že podniky v blízkosti nabíječek v těchto oblastech vykazují nárůst tržeb podobně jako v bohatších čtvrtích, přičemž tento dopad může být dokonce výraznější díky tomu, že nové infrastruktury často přitahují vyšší návštěvnost. Nabíjecí stanice zde nejen podporují udržitelnou dopravu, ale také vytvářejí nové příležitosti pro podniky, které jinak mohou čelit poklesu zájmu zákazníků.

I když nabíjecí stanice elektromobilů na první pohled slouží jen majitelům těchto vozů, jejich přítomnost může mít výrazně širší dopad na okolní ekonomiku. Pro podniky je to zajímavá příležitost, jak zvýšit svou návštěvnost a příjmy, a zároveň podpořit udržitelnou budoucnost dopravy.

Výsledky vědeckého bádání na toto téma byly publikovány 4. září v odborném časopise Nature Communications. Toto prestižní vědecké periodikum publikuje výzkumy z různých oblastí přírodních věd, včetně biologie, fyziky, chemie, medicíny a interdisciplinárních témat. Přísné recenzní řízení zajišťuje, že jsou publikované články důvěryhodné, přínosné pro vědeckou komunitu a odpovídají nejvyšším standardům kvality.

Vnímáme to i v Česku

V posledních letech si stále více obchodů v Česku uvědomuje, že instalace nabíječek pro elektromobily na jejich parkoviště není jen ekologickým krokem, ale také chytrou obchodní strategií. S rostoucím počtem elektromobilů na silnicích se nabíjení stává běžnou potřebou řidičů, kteří hledají místo, kde si mohou nabít své auto během nákupu.

Obchodníci tímto krokem nejen podporují udržitelnost, ale zároveň přitahují zákazníky, kteří by se jinak mohli rozhodnout nakoupit jinde. Nabíječka tedy může sloužit jako konkurenční výhoda.

Zákazníci mohou využít čas nutný k nabíjení k prohlížení zboží, impulsivním nákupům nebo návštěvě přilehlé kavárny či restaurace. Obchody tímto způsobem nepřímo prodlužují čas, který zákazníci stráví v jejich oblasti, a tím zvyšují pravděpodobnost, že zde utratí více peněz.

Nakonec je to i otázka image a budování vztahu se zákazníky. Instalace nabíječek ukazuje, že obchod sleduje moderní trendy a zajímá se o budoucnost. V době, kdy stále více lidí řeší ekologii a udržitelný rozvoj, může být nabídka nabíječek pro elektromobily signálem, že obchod jde s dobou a myslí na potřeby nové generace zákazníků.

Zdroje: nature.com, techspot.com, cleantechnica.com, caranddriver.com.