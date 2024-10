Nabíjení skoro tak rychlé jako tankování. Nová baterie se na 80 % kapacity dostane pod 10 minut

V rámci letošní Paris Motor Show byla v pondělí 14. října představena novinka, která má ambice změnit způsob, jakým nahlížíme na elektromobilitu. Tchajwanská společnost ProLogium, působící v oblasti baterií na bázi lithia a keramiky, představila první baterii se 100% křemíkovou kompozitní anodou. Ta nabízí mnohem vyšší energetickou hustotu a extrémně rychlé nabíjení, což může změnit pravidla hry v segmentu elektromobilů.

Jedním z hlavních taháků nového typu baterie je její neuvěřitelně rychlé nabíjení. Podle testů, provedených renomovanou certifikační autoritou TÜV Rheinland, lze elektromobil s touto baterií nabít z 5 % na 60 % za pouhých pět minut a k dosažení 80 % kapacity stačí 8,5 minuty.

Nová technologie tak umožňuje dojezd zhruba 300 kilometrů už po pouhých pěti minutách nabíjení. To je ohromný skok proti současným standardům, kdy se elektromobily běžně nabíjejí okolo 30 minut. Krátký čas u nabíječky může snížit potřebu rozsáhlé infrastruktury nabíjecích stanic a vyřešit jeden z hlavních problémů současného rozvoje elektromobility v podobě dlouhého čekání.

V praxi by to znamenalo možnost nabít auto na dostatečnou kapacitu pro další dlouhou cestu za čas zhruba odpovídající tankování auta se spalovacím motorem. To vše při současném snížení hmotnosti a velikosti baterie, což nejen šetří čas, ale také zvyšuje dojezd a energetickou účinnost elektromobilů.

Malá baterie, velká budoucnost

ProLogium se svým konceptem „Small Battery, Big Future“ („Malá baterie, velká budoucnost“) posouvá hranice toho, co dnes považujeme za možné. Nové baterie dosahují energetické hustoty 749 Wh/l, respektive 321 Wh/kg, což je výrazně více než u současných lithium-iontových baterií, které se pohybují mezi 150 a 250 Wh/kg.

V praxi to znamená, že by elektromobily mohly mít menší a lehčí baterie, které však poskytnou stejný dojezd. Elektrická auta by díky tomu mohla být lehčí až o 300 kilogramů, což by znamenalo nejen vyšší efektivitu, ale také snížení uhlíkových emisí.

Expozice firmy ProLogium

Většina současných elektromobilů používá baterie s anodami s obsahem grafitu. Grafit má však řadu omezení, zejména nedosahuje takové energetické hustoty ani rychlosti nabíjení jako křemík. Křemíkový materiál má zásadní výhodu v tom, že dokáže během nabíjení akumulovat více energie.

Použití křemíku ale představuje velkou technickou výzvu, protože se během nabíjení a vybíjení roztahuje a smršťuje. To může vést k mechanickému poškození baterií. V tuto chvíli není známo, jak si ProLogium s tímto problémem poradilo, ale očividně ho nějakým způsobem eliminovalo.

Možná už v roce 2027

Vývoji této baterie není dílem jen jedné firmy. ProLogium spolupracuje s německým gigantem FEV Group, který se specializuje na vývoj elektrických pohonů. Díky této spolupráci se podařilo nejen optimalizovat baterie, ale také zajistit jejich dlouhodobou udržitelnost. Modulární konstrukce nových baterií usnadní opravy a recyklaci jednotlivých buněk, což sníží náklady na údržbu a prodlouží životnost elektromobilů.

S novým akumulátorem přichází nejen vyšší výkon a rychlejší nabíjení, ale také ekologičtější přístup. Lehčí a menší baterie přinášejí nižší výrobní náklady, ale i menší uhlíkovou stopu. ProLogium tvrdí, že díky jejich inovacím bude možné snížit celkové náklady na vlastnictví elektromobilů.

I přes nesporné výhody nového akumulátoru bude nutné ještě zapracovat na dlouhodobé životnosti a bezpečnosti. Určitě se teď ptáte, kdy se dočkáme masové produkce. Podle firmy ProLogium by první elektromobily s touto technologií mohly vyjet na silnice již v roce 2027. Právě na tento rok je naplánováno zahájení sériové výroby v nové továrně ve Francii ve městě Dunkerque.

Baterie ProLogium ukazuje, že budoucnost elektromobility je plná slibných možností. Akumulátor, který se nabije za 8,5 minuty a za pět minut poskytne dojezd až 300 kilometrů, je krokem směrem k širší adopci elektromobilů po celém světě. V kombinaci s nižšími výrobními náklady a ekologickým přístupem se tato technologie může stát klíčem v transformaci automobilového průmyslu.

Zdroje: prologium.com, prologium.com, interestingengineering.com, techtimes.com.