Nad Arktidou se otevřela ozonová díra. Je třikrát větší než Grónsko

I když se o ozonové díře píše většinou v souvislosti s jižní polokoulí Země, na konci března se objevila nad severním pólem. Je tak velká, že se vůbec poprvé dá mluvit o skutečné ozonové díře nad Arktidou. Zatím neohrožuje zdraví lidí v obydlených oblastech a za čas pravděpodobně zmizí. V takové velikosti se ale ozonová díra nad severní polokoulí ještě nikdy nevyskytla.

