Naděje pro budoucnost. Rozsáhlá studie léku proti covidu prokázala 89% prevenci hospitalizace a úmrtí

Společnost Pfizer v úterý uvedla, že její lék Paxlovid určený k léčbě covid-19 (má formu tablety) si ve studii provedené na 2 246 vysoce rizikových pacientech zachoval 89% účinnost při prevenci hospitalizace a úmrtí.

Potvrdily se tak předběžné výsledky ze začátku listopadu, které vycházely z testování na 1 219 lidech. Perorální léky jsou považovány za důležité, protože mohou být mnohem snadněji podávány nakaženým lidem. Stávající léky, jako jsou například monoklonální protilátky, je nutné podávat nitrožilně ve zdravotnickém zařízení.

Paxlovid uspěl

Ve studii vysoce rizikových pacientů nazvané EPIC-HR bylo hospitalizováno jen 5 ze 697 pacientů, kteří absolvovali pětidenní kúru Paxlovidu. Proti tomu bylo hospitalizováno 44 ze 682 pacientů, kteří dostávali placebo. Ve skupině léčené přípravkem Paxlovid nedošlo k žádnému úmrtí, zatímco ve skupině léčené placebem došlo k 9 úmrtím.

Nežádoucí účinky se ve skupinách s placebem a přípravkem Paxlovid vyskytovaly v podobné míře. U pacientů užívajících Paxlovid byla menší pravděpodobnost, že budou mít závažné problémy nebo že přestanou lék užívat kvůli vnímanému nežádoucímu účinku.

Nemocní ve studii byli považováni za vysoce rizikové, protože nebyli očkováni a měli alespoň jednu charakteristiku nebo základní onemocnění, jež zvyšovalo riziko těžkého průběhu onemocnění. Jednalo se například o osoby starší 65 let, lidi s nadváhou nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Pfizer porazil Merck

Výsledky léku od Pfizeru vypadají nadějně, nicméně odborníci zdůrazňují potřebu důkladněji prozkoumat údaje, které byly zveřejněny v tiskové zprávě, nikoli ve vědecké publikaci. „Ochrana před hospitalizací je samozřejmě fantastická,“ komentoval výsledky Andrew Pekosz, zástupce vedoucího katedry mikrobiologie a imunologie na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Paxlovid svou účinností s náskokem překonal další perorální antivirotikum Molnupiravir od společností Merck a Ridgeback Biotherapeutics. Jeho účinnost při prevenci hospitalizace vycházela v předběžných výsledcích na 50 %

Konečné výsledky však ukázaly jen 30% ochranu, což bylo zklamání. Panel odborníků, kteří radí Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, přesto doporučil 30. listopadu v poměru 13:11, aby byl tento lék povolen pro nouzové použití. Úřad FDA své rozhodnutí dosud neoznámil.

U méně rizikových pacientů nejsou výsledky tak přesvědčivé

Pfizer kromě toho informoval o výsledcích druhé studie provedené s dospělými s covidem-19 s běžným rizikem rozvoje závažného onemocnění, tedy u skupiny, která zahrnovala i očkované osoby. Tato studie při průběžné analýze nesplnila svůj hlavní cíl, kterým bylo trvalé zmírnění příznaků uváděných samotným pacientem. Studie ještě pokračuje a Pfizer dodává, že i v této skupině došlo ke snížení počtu hospitalizací, ačkoli se jednalo o malá čísla.

Studie pacientů s nižším rizikem, nazvaná EPIC-SR, ukázala, že ze 333 pacientů, kteří absolvovali pětidenní kúru Paxlovidu, byli hospitalizováni jen dva ve srovnání s osmi ze 329 pacientů, kteří dostávali placebo. Podle Pfizeru byly výsledky podobné, ale jen těsně nedosáhly statistické významnosti. Míra výskytu nežádoucích účinků byla mezi lékem a placebem podobná.

Ředitel a zakladatel Scripps Research Translational Institute Eric Topol uvedl, že přestože tato studie neuspěla ve svém hlavním cíli, kterým bylo snížení příznaků, povzbudila ho však konzistence výsledků. „Všechno to do sebe zapadá,“ řekl.

Bude nutné navýšit výrobu

Docentka klinické medicíny a infekčních chorob na Grossmanově lékařské fakultě newyorské univerzity Celine Gounder uvedla, že ji povzbudilo, že účinnost byla podobná bez ohledu na to, zda byla léčba podána do tří nebo do pěti dnů od nástupu příznaků. „Znamená to, že máme větší časový prostor pro stanovení diagnózy a poskytnutí léku,“ řekla.

Pokud bude Paxlovid schválen, měl by se podávat ve formě dvou tablet spolu s jednou tabletou dalšího antivirotika Ritonavir dvakrát denně po dobu pěti dnů. Jednou z velkých obav jsou podle Topola nedostatečné výrobní kapacity. Pfizer uvádí, že v letošním roce bude mít k dispozici 200 000 dávek a v příštím roce 80 milionů dávek. To však nemusí stačit vzhledem k dalším vlnám covidu, které by mohly zasáhnout celý svět.

Viceprezidentka Pfizeru Annaliesa Anderson, která hrála hlavní roli při vývoji tohoto léku, uvedla, že firma pracuje na zvýšení výroby, stejně jako tomu bylo u vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinula společně s firmou BioNTech, a hledá způsoby, jak by mohla spolupracovat s partnery na urychlení výroby.

Anderson uvedla, že Pfizer si je „značně jistý“, že lék Paxlovid bude účinný i proti variantě omikron. Napovídají tomu údaje in vitro (ze zkumavky), podle kterých pilulka inhibuje klíčový enzym. Poznamenala však, že antivirové testy pro novou variantu koronaviru ještě nebyly provedeny.