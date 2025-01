Nahnutá budoucnost létajících taxíků. Německý Volocopter podává návrh na insolvenci a hledá investory

Německý Volocopter – průkopník v oblasti létajících taxi a elektrických strojů s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL) – se dostal do vážných finančních potíží. 26. prosince 2024 firma podala u soudu v Karlsruhe žádost o zahájení insolvenčního řízení. I přes pokračující vývoj a blížící se certifikaci klíčového modelu VoloCity nebyla schopna zajistit dostatek financí na další provoz.

Volocopter patří mezi průkopníky v oblasti městské letecké mobility. Firma, která vznikla v roce 2011, se zaměřuje na vývoj tichých, bezpečných a ekologických elektrických strojů schopných vertikálního vzletu a přistání. S plánem vstoupit na trh v roce 2025 se stala lídrem ve vývoji a testování. V posledních letech však čelila stejným problémům jako mnoho dalších startupů v tomto odvětví – nedostatku kapitálu a rostoucí konkurenci.

Koupí Volocopter Číňané?

Během insolvenčního řízení probíhá restrukturalizace firmy a hledání nových investorů. Generální ředitel Dirk Hoke uvedl, že firma má jednu z nejnižších „burn rate“ (rychlost spalování kapitálu) v oboru, což by mělo potenciálním investorům signalizovat, že jejich prostředky nebudou promrhány. „Jsme technologicky napřed před konkurencí a blížíme se k certifikaci. To činí naši firmu atraktivní pro investory.“ zdůraznil Hoke.

K podání návrhu na insolvenci došlo jen pár dní poté, co jiný německý výrobce eVTOL – firma Lilium – získal 24. prosince na poslední chvíli investici, díky které se vyhnul bankrotu. O Volocopter se údajně zajímá čínská automobilka Geely, která v minulosti již do společnosti investovala a má v ní podíl. Podle dostupných informací by Geely mohla odkoupit až 85 % akcií Volocopteru a zachránit ho tak před zánikem.

Volocopter již několikrát předvedl svůj letoun VoloCity formou testovacích ukázkových letů v Singapuru, Helsinkách nebo Paříži. Právě během letních olympijských her v Paříži měl představit své první komerční lety, ale projekt nakonec narazil na technické problémy (stroje nebyly připraveny kvůli zpoždění certifikace motoru) a finanční komplikace.

Vzlétne Volocopter z krize?

Navzdory nepříznivým zprávám se firma rozhodně nevzdává. Insolvenční správce Tobias Wahl oznámil, že Volocopter pokračuje v běžném provozu a v průběhu ledna a února bude probíhat intenzivní hledání nových investorů. Wahl uvedl, že cíl je jasný – do konce února dokončit restrukturalizaci a zajistit potřebné financování pro vstup na trh.

Volocopter VoloCity

Situace Volocopteru ukazuje na širší problémy odvětví eVTOL. Vývoj těchto technologií je extrémně nákladný, a přestože trh s městskou leteckou dopravou slibuje revoluci v mobilitě, je zatím ve fázi testování a hledání obchodního modelu. Mnoho startupů, včetně Volocopteru, musí hledat způsoby, jak překonat překážky a přetavit vize v realitu.

Jestli se Volocopteru podaří vzlétnout z finanční krize, ukážou následující měsíce. Firma spoléhá na své technologické prvenství a dosavadní úspěchy v testování, což jí dává určitou výhodu oproti konkurenci. Klíčovou otázkou však zůstává, zda budou investoři ochotni riskovat v odvětví, které se teprve formuje a jehož návratnost je silně nejistá.

Pro Volocopter hraje do karet rostoucí poptávka po udržitelných dopravních prostředcích, zejména ve velkých metropolích, kde by létající taxi mohlo řešit problémy s dopravními zácpami a emisemi. Úspěch či neúspěch Volocopteru může být pro ostatní hráče na trhu signálem, zda má smysl pokračovat ve vývoji této technologie, nebo jestli bude nutné k revoluci v městské mobilitě hledat jiné cesty.

Zdroje: volocopter.com, newatlas.com, aerotime.aero, electrive.com.