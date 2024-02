Nahý Optimus si vyšel s Elonem Muskem na procházku. Poprvé lze vidět, jaké má robot kosti a svaly

Když už jsme si pomalu mohli začít myslet, že se projekt humanoidního robota Tesla Optimus ustálil v rutině tančení, cvičení jógy a třídění kostek, připravil Elon Musk překvapení. Nové video, které generální ředitel Tesly sdílel na sociální síti X, ukazuje robota druhé generace ve stavu, v jakém jsme ho ještě neviděli – chodícího a neoblečeného.

Na rozdíl od prezentací, které jsme mohli vidět v minulosti, je tentokrát téměř dvoumetrový Optimus obnažený a odhaluje své složité vnitřní fungování. Oproti předchozím ukázkám totiž chybí elegantní bílá kovová slupka, díky čemuž se naskýtá syrový pohled na odhalenou kostru robota, spleť drátů a převodů, které tvoří jeho nervový systém a svaly.

Nahatý chodící robot

Tento pohled do zákulisí je ze strany Muska dobře promyšleným krokem, který upozorňuje na skutečnost, že vývoj humanoidní robota stále pokračuje. Samotné video musí být pro nadšence do robotiky doslova pokladem. Můžeme vidět souhru servopohonů a aktuátorů, složitý tanec převodů a motorů, které pohánějí kovové kosti. „Je to mistrovská třída robotické choreografie,“ hodnotí záběry nadšeně web Interesting Engineering.

Optimova procházka s holými kostmi možná není tak okázalou podívanou, jakou od Tesly obvykle očekáváme, ale je to silné poselství. Je to prohlášení, že budoucnost robotiky nevzniká v naleštěných výstavních síních, ale v relativně prostých dílnách s odhalenými dráty a vratkou chůzí.

Příspěvek Elona Muska vyvolal na sociální síti velké množství reakcí. Zatímco část uživatelů vyjadřovala své obavy z toho, že jednoho dne svět ovládnou roboti, někteří naznačili, že rychlost stroje a styl pohybu je podobný chůzi amerického prezidenta Joe Bidena, kterému je aktuálně 81 let.

Tesla Optimus druhé generace

V předchozích videích Optimus ukázal, jak díky pokročilým hmatovým senzorům v prstech dokáže zvednout a držet slepičí vejce, aniž by ho rozbil. Na začátku tohoto roku v jiném propagačním videu předvedl svou rovnováhu, když se pohyboval v základních jógových pozicích a stál na jedné noze.

Od oznámení projektu na akci Tesla AI Day v srpnu 2021 se Optimus Bot značně posunul a Musk nedávno představil jeho verzi 2.0 neboli Optimus Gen 2, která je prezentována výše. Robot je konstruován jako univerzální stroj, který jednou bude pomáhat lidem v různých oblastech, jako je výroba, stavebnictví, zdravotnictví a zábava.

Optimus měří necelé dva metry, umí chodit rychlostí až pět kilometrů za hodinu a podle Tesly dokáže zvednout 150 kilogramů. Kromě jiného využívá systém Autopilot používaný v elektromobilech Tesla, který robotovi umožňuje rozpoznávat objekty v jeho okolí.