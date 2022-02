Nakonec nejde o druhý stupeň Falconu 9. Do Měsíce narazí část čínské rakety z roku 2014

Přibližně před třemi týdny astronomové zjistili, že do Měsíce 4. března narazí umělý objekt. Podle původních předpokladů se mělo jednat o druhý stupeň Falconu 9, vypuštěný v roce 2015. Astronom Bill Gray však v sobotu publikoval informaci, že se ve skutečnosti jedná o zbytky čínské nosné rakety pro lunární misi Chang'e 5-T1.

Gray vysvětluje, že v roce 2015 on a další pozorovatelé objevili na obloze neidentifikovaný objekt, který označili jako WE0913A. Další pozorování naznačila, že se pravděpodobně jedná o objekt vytvořený člověkem, a brzy se hlavním kandidátem stal druhý stupeň rakety použité k vypuštění satelitů v rámci mise Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

Není to druhý stupeň Falconu 9

„Myslel jsem, že je to buď DSCOVR, nebo nějaký s ním spojený kus. Další údaje potvrdily, že WE0913A proletěl kolem Měsíce dva dny po startu DSCOVR, a já i ostatní jsme začali považovat identifikaci s druhým stupněm za správnou. Objekt měl přibližně takovou jasnost, jakou bychom očekávali, objevil se v očekávaném čase a pohyboval se po předpokládané dráze,“ uvedl Bill Gray.

Mohlo se jednat o neškodnou chybu, která by s velkou pravděpodobností zůstala bez povšimnutí, dokud astronomové nezjistili, že tento objekt narazí do Měsíce. To pochopitelně přitáhlo značnou pozornost laické i odborné veřejnosti.

Inženýr Jon Giorgini z Jet Propulsion Laboratory při NASA si všiml, že tento objekt ve skutečnosti není druhým stupněm rakety Falcon 9. V sobotu ráno proto napsal Grayovi a vysvětlil, že trajektorie sondy DSCOVR se nijak zvlášť nepřibližovala k Měsíci. Bylo by proto velmi nepravděpodobné, že by do něj druhý stupeň narazil.

Astronom uznal chybu

To Graye přimělo, aby se znovu ponořil do svých dat a identifikoval další potenciální kandidáty. „Když se ohlédnu zpět, měl jsem si na oběžné dráze WE0913A všimnout několika podivných věcí. Za předpokladu, že nedošlo k žádným manévrům, by se před průletem kolem Měsíce nacházela na poněkud zvláštní dráze kolem Země,“ konstatoval.

Nakonec našel žhavého kandidáta: čínskou lunární misi Chang'e 5-T1, která odstartovala v říjnu 2014 na raketě Long March 3C. Během ní byla k Měsíci vyslána malá sonda jako předběžný test pro případný sběr lunárních vzorků. Doba startu a lunární trajektorie téměř přesně odpovídají dráze objektu, který v březnu dopadne na Měsíc.

„V jistém smyslu to zůstává 'nepřímým' důkazem,“ napsal Gray. „Ale považoval bych to za poměrně přesvědčivý důkaz. Jsem tedy přesvědčen, že objekt, který má 4. března 2022 ve 12:25 UTC dopadnout na Měsíc, je ve skutečnosti stupeň rakety Long March 3C z mise Chang'e 5-T1.“